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市政协举行党组（扩大）会议暨理论学习中心组集体学习研讨 孙延文主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.10 08:46
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　　昨日，市政协举行党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。

　　会议传达学习4月25日中央政治局会议精神、习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话精神等，传达学习全省违反中央八项规定精神警示教育会精神、市委常委会会议精神等，研究审议市政协党组贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神学习教育集中整治台账。

　　会前，市政协党组理论学习中心组成员认真学习了中央八项规定及其实施细则精神。会上，孙延文领学了《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》第四专题相关内容，并传达学习了市委有关文件精神。与会人员围绕学习内容开展集体学习研讨，结合自身思想和工作实际进行交流发言。

　　孙延文强调，要切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对经济形势的科学判断和对经济工作的决策部署上来，结合政协职能加强学习研究、积极建言献策，以高质量履职助推经济高质量发展。要学深悟透习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，坚持把中央八项规定作为铁规矩硬杠杠，筑牢遵规守纪思想根基，不断增强贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的思想自觉和行动自觉。要深化以案明纪、以案示警、以案促改，持续发扬刀刃向内精神，在一体推进学查改上再深化，不断推进作风建设常态化长效化。要坚持把学习教育与服务中心大局、推动政协工作紧密结合起来，切实把学习教育成果转化为政协履职实效，推动政协工作再上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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