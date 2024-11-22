洛阳启动防灾减灾宣传周活动

昨日，我市启动防灾减灾宣传周活动，并对查险除患、科普宣传、预警演练，以及十项专题活动进行部署。

昨日，我市启动防灾减灾宣传周活动，并对查险除患、科普宣传、预警演练，以及十项专题活动进行部署。

今年5月12日是第17个全国防灾减灾日，活动主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”，5月12日至18日为防灾减灾宣传周。本次活动由市安全生产和防灾减灾救灾委员会主办，将聚焦重点领域、紧扣活动主题、着眼能力提升，扎实推进灾害风险隐患排查治理，广泛开展防灾减灾培训和科普宣传教育，进一步抓实监测预警和应急演练，同步开展“防灾减灾”进校园、线上“防灾减灾救灾”知识有奖竞赛、“应急有我 安全同行”志愿者服务等十项专题活动，推动灾害防范措施落到实处、落到基层，筑牢防灾减灾的人民防线。

●灾害风险隐患排查治理

结合全市安全生产隐患“大排查”三年行动，聚焦城乡社区、学校、医院、敬老院、福利院等人员密集场所和建筑工地、旅游景区、城镇燃气、机场、车站、地铁等重要工程设施，聚焦地质灾害风险区、森林高火险区等重点区域和尾矿库、江河堤防、涵闸泵站、桥涵隧道等重点部位，聚焦危化品、煤矿、非煤矿山、冶金、交通、消防等高危行业领域，大力开展群众身边的灾害风险隐患排查治理，确保各类风险隐患发现在基层、解决在基层。

●防灾减灾培训和科普宣传教育

充分发挥各级各类新闻媒体的主阵地、主渠道作用，通过媒体平台扩大公益宣传。利用安全教育体验馆、消防体验馆、安全警示教育基地、安全文化长廊等平台，以暴雨、山体滑坡、城市内涝、森林防火、地震等自然灾害为切入点，开展安全知识讲座及体验式应急场景模拟等活动，提升公众主动避灾避险意识和能力。

●监测预警和应急演练

加强极端灾害临灾预警，健全预警信息快速发布渠道，精准预置物资装备和力量队伍，细化完善应急预案，指导基层单位组织有效管用的应急演练，磨合应急响应联动机制，提升应急指挥和处置能力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟)