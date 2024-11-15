9日，市委书记江凌与中国农业银行河南省分行行长耿曙明举行工作会谈，围绕加大对洛阳“三农”领域支持力度、深化重大项目合作等事宜进行深入交流。
9日，市委书记江凌与中国农业银行河南省分行行长耿曙明举行工作会谈，围绕加大对洛阳“三农”领域支持力度、深化重大项目合作等事宜进行深入交流。
江凌与中国农业银行河南省分行行长耿曙明举行工作会谈
张玉杰参加
9日，市委书记江凌与中国农业银行河南省分行行长耿曙明举行工作会谈，围绕加大对洛阳“三农”领域支持力度、深化重大项目合作等事宜进行深入交流。
双方一致认为，近年来，洛阳市与中国农业银行持续加强政银沟通合作，围绕乡村全面振兴、基础设施建设、产业转型发展等深化合作领域、拓展合作空间，取得诸多成果，实现了互利共赢发展。下步，双方要在已有合作基础上，用足用好政策性金融工具，聚焦乡村建设、特色产业发展等重点深化“三农”领域合作，聚焦企业技术改造、数字化改造等重点加大金融支持力度，强化投贷联动助力更多高成长性中小企业发展壮大，推动政银合作结出更多丰硕成果，为现代化洛阳建设提供更强有力的金融支持。
中国农业银行河南省分行副行长卢伟，市领导张玉杰、王军、陈剑锋等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
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