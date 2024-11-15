今春洛阳为何大风频发？拉尼娜成为“隐形推手”

近期，洛阳市乃至河南省的大风天气比较频繁。是什么原因导致了今年春季洛阳大风的频繁发生呢？

洛阳市气象台5月9日10时10分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现7到8级偏西风，阵风9到10级。

近期，洛阳市乃至河南省的大风天气比较频繁。是什么原因导致了今年春季洛阳大风的频繁发生呢？

大风频发的背后，拉尼娜成为“隐形推手”

“大风频发的背后，拉尼娜成为‘隐形推手’。”9日，气象专家介绍，拉尼娜，是赤道中东太平洋海表温度大范围持续异常偏冷的现象。拉尼娜是全球气候系统中一个至关重要的“调节者”。拉尼娜在我国的表现形式主要是“冬寒夏热”以及“北涝南旱”。另外，拉尼娜在我国还会出现范围性降温及大风天气。

尽管2025年拉尼娜现象已进入减弱期，但其对大气环流的滞后影响仍在持续。冬季风异常强劲，干燥的北风不断侵扰河南等地，而雨雪天气却迟迟未来。

今年4月以来，冷空气活动变得更加频繁。河南省位于西高东低的气压场中，为冷空气南下提供了便利，直接导致了大风天气的频发。

气象专家指出，去冬至今春，西伯利亚高压异常偏强，不断向南方输送强大的冷空气。冷空气不仅频率高，而且强度远超往年。与往年同期相比，今年全国降水量明显偏少，干旱少雨导致地表大面积裸露，摩擦力减小。当冷空气南下时，风速的衰减程度微弱，意味着风速下降不明显。

另外，春分节气过后，地表和近地面空气升温迅速。然而，高空大气依旧保持着冬日的低温和强风特性。这种地面与高空之间巨大的温差，使得冷暖空气频繁且剧烈地上下运动。在这场较量中，上层高空的大风能量极易传导至地面，进一步加剧了地面风力，使得大风天气更加频繁。