9日，全市违反中央八项规定精神警示教育会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话重要指示精神，通过集体观看警示教育片，教育引导各级领导干部知敬畏、存戒惧、明底线，进一步严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好作风建设，示范带动全市上下持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

全市违反中央八项规定精神警示教育会召开

江凌讲话 张玉杰、孙延文参加

9日，全市违反中央八项规定精神警示教育会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话重要指示精神，通过集体观看警示教育片，教育引导各级领导干部知敬畏、存戒惧、明底线，进一步严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好作风建设，示范带动全市上下持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

市委书记江凌主持会议并讲话。张玉杰、孙延文参加。

会上，与会人员集体观看了警示教育片，传达学习了省委有关文件精神并对做好下步工作提出要求。

会议指出，党的十八大以来，党中央聚焦解决党内存在的作风问题，从制定八项规定到出台实施细则，再到在全党部署开展学习教育，释放出作风建设要一以贯之、一抓到底的强烈信号。近年来，全市上下深入贯彻中央八项规定精神，扎实开展“四风”问题顽瘴痼疾专项整治，不断健全风腐同查同治工作机制，驰而不息纠“四风”、树新风，推动全市党风政风持续向好。各级领导干部要进一步增强贯彻中央八项规定精神的政治自觉，站在旗帜鲜明讲政治的高度，深刻领悟中央八项规定蕴含的政治要求，把贯彻中央八项规定精神作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，更加自觉地将中央八项规定精神内化于心、外践于行。

会议强调，要准确把握加强作风建设的核心要求，不断推动作风建设走深走实。要锤炼坚强党性，持之以恒加强党性修养，始终以坚强党性立身做事，处理好公与私的关系，真正把手中的权力用于为民造福而不是为自己谋取私利。要树牢宗旨意识，多与普通群众接触，认真倾听群众呼声，千方百计解决好群众急难愁盼问题。要强化担当作为，主动谋事干事成事，勇于担责担难担险，竭尽全力干出不负群众期待、不负组织信任、不负岗位职责的业绩。要防范由风及腐，带头加强自我约束，自觉抵制“四风”侵袭，从根源上防止作风问题演变为腐败问题。

会议要求，各级领导干部要着力抓好作风问题的防范整改工作。要紧密联系工作实际，认真梳理需要时时警醒的风险点，切实做到防范有效、整改有力。要注重防微杜渐，始终在小事小节上保持清醒、把好关口，及时纠正苗头性倾向性问题。要坚持抓常抓长，真正把中央八项规定精神内化为日用而不觉的言行准则，始终做到严于律己、勤于修身。各级领导干部要扎实推进分管领域作风建设，党委(党组)“一把手”要履行好作风建设“第一责任人”责任，班子成员要落实好“一岗双责”，坚持较真碰硬，抓好以案促改，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强作风保证。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。在洛市级领导，市直有关部门、各县区、市管企业、市属高等院校领导班子成员，市委巡察组组长，年轻干部代表等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)