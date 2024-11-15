洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市违反中央八项规定精神警示教育会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 20:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

全市违反中央八项规定精神警示教育会召开
江凌讲话 张玉杰、孙延文参加

　　9日，全市违反中央八项规定精神警示教育会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话重要指示精神，通过集体观看警示教育片，教育引导各级领导干部知敬畏、存戒惧、明底线，进一步严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好作风建设，示范带动全市上下持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

　　市委书记江凌主持会议并讲话。张玉杰、孙延文参加。

　　会上，与会人员集体观看了警示教育片，传达学习了省委有关文件精神并对做好下步工作提出要求。

　　会议指出，党的十八大以来，党中央聚焦解决党内存在的作风问题，从制定八项规定到出台实施细则，再到在全党部署开展学习教育，释放出作风建设要一以贯之、一抓到底的强烈信号。近年来，全市上下深入贯彻中央八项规定精神，扎实开展“四风”问题顽瘴痼疾专项整治，不断健全风腐同查同治工作机制，驰而不息纠“四风”、树新风，推动全市党风政风持续向好。各级领导干部要进一步增强贯彻中央八项规定精神的政治自觉，站在旗帜鲜明讲政治的高度，深刻领悟中央八项规定蕴含的政治要求，把贯彻中央八项规定精神作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，更加自觉地将中央八项规定精神内化于心、外践于行。

　　会议强调，要准确把握加强作风建设的核心要求，不断推动作风建设走深走实。要锤炼坚强党性，持之以恒加强党性修养，始终以坚强党性立身做事，处理好公与私的关系，真正把手中的权力用于为民造福而不是为自己谋取私利。要树牢宗旨意识，多与普通群众接触，认真倾听群众呼声，千方百计解决好群众急难愁盼问题。要强化担当作为，主动谋事干事成事，勇于担责担难担险，竭尽全力干出不负群众期待、不负组织信任、不负岗位职责的业绩。要防范由风及腐，带头加强自我约束，自觉抵制“四风”侵袭，从根源上防止作风问题演变为腐败问题。

　　会议要求，各级领导干部要着力抓好作风问题的防范整改工作。要紧密联系工作实际，认真梳理需要时时警醒的风险点，切实做到防范有效、整改有力。要注重防微杜渐，始终在小事小节上保持清醒、把好关口，及时纠正苗头性倾向性问题。要坚持抓常抓长，真正把中央八项规定精神内化为日用而不觉的言行准则，始终做到严于律己、勤于修身。各级领导干部要扎实推进分管领域作风建设，党委(党组)“一把手”要履行好作风建设“第一责任人”责任，班子成员要落实好“一岗双责”，坚持较真碰硬，抓好以案促改，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强作风保证。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。在洛市级领导，市直有关部门、各县区、市管企业、市属高等院校领导班子成员，市委巡察组组长，年轻干部代表等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实...
  • 阵风9到10级！洛阳大风预警升级为...
  • 洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服...
  • 5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复...
  • 大风预警！洛阳局地阵风9级以上，...
  • “洛阳创新”领跑石化试验装置
  • 栾川县：打造高端民宿 丰富旅游业态
  • 我市举行农机装备发展专题培训会
  • 第一届“洛阳企业家日”读书分享...
  • 坚持创新引领强化人才支撑 奋力推...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605