最高气温37℃！未来一周洛阳以晴或多云天气为主

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，受高空下滑槽和地面冷空气的共同影响，今天夜里到10日风力较大；13日受高空槽东移影响，南部山区有阵雨或雷阵雨；其他时段以晴或多云天气为主，气温明显升高。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，受高空下滑槽和地面冷空气的共同影响，今天夜里到10日风力较大；13日受高空槽东移影响，南部山区有阵雨或雷阵雨；其他时段以晴或多云天气为主，气温明显升高。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，受高空下滑槽和地面冷空气的共同影响，今天夜里到10日风力较大；13日受高空槽东移影响，南部山区有阵雨或雷阵雨；其他时段以晴或多云天气为主，气温明显升高。具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云，西北风4级～5级，阵风7级～8级。 10日(周六)：晴天间多云，西北风4级，阵风7级左右，气温13℃～26℃。 11日(周日)：晴天间多云，气温13℃～31℃。 12日(周一)：晴天到多云，气温15℃～35℃。 13日(周二)：多云到阴天，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温20℃～31℃。 14日(周三)：多云间晴天，气温19℃～35℃。 15日(周四)：多云转晴天，气温19℃～33℃。 16日(周五)：晴天间多云，气温19℃～37℃。⑥