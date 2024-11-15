2025年中国场地自行车联赛总决赛 洛阳选手又夺两金

7日至8日，在洛阳市体育中心自行车馆，2025年中国场地自行车联赛总决赛结束了第二、第三个比赛日的争夺，主场作战的河南巴迪瑞自行车队稳定发挥，共斩获2枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌。其中，洛阳姑娘鲍珊菊继首日夺得团体竞速赛金牌后，在个人短距离项目上又斩获一枚金牌，郭裕芳夺得一枚银牌；洛阳小伙李博安与队友夺得男子项目的金牌。

7日至8日，在洛阳市体育中心自行车馆，2025年中国场地自行车联赛总决赛结束了第二、第三个比赛日的争夺，主场作战的河南巴迪瑞自行车队稳定发挥，共斩获2枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌。其中，洛阳姑娘鲍珊菊继首日夺得团体竞速赛金牌后，在个人短距离项目上又斩获一枚金牌，郭裕芳夺得一枚银牌；洛阳小伙李博安与队友夺得男子项目的金牌。