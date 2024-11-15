5月10日起，洛阳61路公交线路和站点临时调整

9日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因卫国路围挡施工，自10日起，途经此地的61路公交线路和站点临时调整。

9日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因卫国路围挡施工，自10日起，途经此地的61路公交线路和站点临时调整。

调整后，该线路在龙门大道与学院路交叉口至红山公交停车场之间运行，不再途经学院路、卫国路、军民路。临时取消站点：茹凹、茹凹西、洛阳逸康老年服务中心、军民路西口、学院路卫国路口、学院路龙门大道口(回程)。

市民如需咨询，可拨打公交客服热线0379-63411661。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)