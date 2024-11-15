聚焦六类重点区域、重要点位 洛阳市启动城市防洪排涝专项检查

9日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，洛阳市启动城市防洪排涝专项检查，将于汛期来临前完成六类重点区域、重要点位风险排查治理，落实闭环管理责任，确保城市安全度汛。 9日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，洛阳市启动城市防洪排涝专项检查，将于汛期来临前完成六类重点区域、重要点位风险排查治理，落实闭环管理责任，确保城市安全度汛。 【城市排水防涝】 重点检查城市道路易涝点积水点、泵站闸门、河渠、桥隧立交道口、供水设施管网、污水处理设施。 【房屋住宅及施工工地】 以城市房屋、住宅小区、房屋建筑、市政工地为重点，检查防汛应急预案、应急物资准备是否充分，各类防范举措是否落实到位。 【影响城市防洪的水利工程】 重点检查水库大坝、溢洪道、启闭设备等运行情况，以及河道堤防中妨碍行洪安全、薄弱堤段、穿堤闸涵管线、险工险段等安全隐患。 【轨道交通】 重点检查轨道交通应急预案演练、防汛物资储备、应急队伍预置、安全制度落实、场站内排水防水系统运行等情况。 【地下人防工程】 重点检查地下人防工程结构防水密闭性、排水系统、通风防倒灌措施、出入口防护设施、电力通信设备防护、外部排水能力、防汛准备等情况。 【电力设施】 重点检查变电站防涝、输电线路及杆塔、地下配电设施、用户侧电力设施、应急物资准备、应急演练组织等情况。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图 通讯员 刘仟仟）