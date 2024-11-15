洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

排查身边灾害隐患，洛阳市启动防灾减灾宣传周活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 17:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

       9日，洛阳市启动防灾减灾宣传周活动，并对查险除患、科普宣传、预警演练以及十项专题活动进行安排部署。

　　5月12日是第17个全国防灾减灾日，活动主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”，5月12日至18日为防灾减灾宣传周。

　　本次活动由洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会主办，将聚焦重点领域、紧扣活动主题、着眼能力提升，扎实推进灾害风险隐患排查治理，广泛开展防灾减灾培训和科普宣传教育，进一步抓实监测预警和应急演练，同步开展“防灾减灾”进校园、线上“防灾减灾救灾”知识有奖竞赛、“应急有我 安全同行”志愿者服务等十项专题活动，推动灾害防范措施落到实处、落到基层，筑牢防灾减灾的人民防线。

　　【灾害风险隐患排查治理】

　　结合洛阳市安全生产隐患“大排查”三年行动，聚焦城乡社区、学校、医院、敬老院、福利院等人员密集场所和建筑工地、旅游景区、城镇燃气、机场、车站、地铁等重要工程设施，聚焦地质灾害风险区、森林高火险区等重点区域和尾矿库、江河堤防、涵闸泵站、桥涵隧道等重点部位，聚焦危化品、煤矿、非煤矿山、冶金、交通、消防等高危行业领域，大力开展群众身边的风险隐患排查整治，确保各类风险隐患发现在基层、解决在基层。

　　【防灾减灾培训和科普宣教】

　　充分发挥各级各类新闻媒体的主阵地、主渠道作用，通过电视、广播、网络、社交媒体等平台扩大公益宣传。利用安全教育体验馆、消防体验馆、安全警示教育基地、安全文化长廊等平台，以暴雨、山体滑坡、城市内涝、森林防火、地震等自然灾害为切入点，开展安全知识讲座以及体验式应急场景模拟等活动，提高公众主动避灾避险意识和能力。

　　【监测预警和应急演练】

　　加强极端灾害临灾预警，健全预警信息快速发布渠道，精准预置物资装备和力量队伍，细化完善应急预案，指导推动基层单位组织有效管用的应急演练，磨合应急响应联动机制，提高应急指挥和处置能力。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟 文/图）(图片由受访单位提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实...
  • 阵风9到10级！洛阳大风预警升级为...
  • 洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服...
  • 5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复...
  • 大风预警！洛阳局地阵风9级以上，...
  • “洛阳创新”领跑石化试验装置
  • 栾川县：打造高端民宿 丰富旅游业态
  • 我市举行农机装备发展专题培训会
  • 第一届“洛阳企业家日”读书分享...
  • 坚持创新引领强化人才支撑 奋力推...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605