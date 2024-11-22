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99.73%！4月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 16:48
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　　4月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子8977条。其中，投诉类7011条、咨询类1402条、建议类564条；已回复帖子8953条，回复率为99.73%，比3月下降0.12个百分点。

　　在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门47个，其中40个回复率为100%。

　　在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位35个，其中28个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。4月共抽查“百姓呼声”帖子4000条，抽查结果显示，有6个单位共20条帖子存在敷衍答复情况。其中，涧西区11条、洛宁县3条、嵩县2条、伊川县2条、洛阳市消防救援支队1条、洛阳市自然资源和规划局1条。

　　4月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市税务局：帖子总数26条，2条未回复

　　人民银行洛阳市分行：帖子总数3条，2条未回复

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数14条，2条未回复

　　洛阳市烟草局：帖子总数25条，1条未回复

　　洛阳市民族宗教事务局：帖子总数3条，1条未回复

　　洛阳市气象局：帖子总数2条，1条未回复

　　洛阳市发改委：帖子总数25条，1条未回复

　　县区政府

　　老城区：帖子总数608条，6条未回复

　　公共服务行业

　　中国邮政：帖子总数6条，2条未回复

　　洛阳文旅集团：帖子总数55条，1条未回复

　　洛阳城投集团：帖子总数16条，1条未回复

　　中国电信：帖子总数15条，1条未回复

　　农业银行：帖子总数7条，1条未回复

　　中国银行：帖子总数7条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　中国铁塔(帖子总数1条)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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