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洛阳市一级消防安全重点单位名单公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳消防 2025.05.09 16:23
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洛阳市一级消防安全重点单位名单公示

　　根据《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《河南省消防条例》、《河南省消防安全责任制实施办法》、《关于调整河南省消防安全重点单位界定标准的通知》等有关规定，市消防救援支队依照程序，公开洛阳市一级消防安全重点单位，共54家，接受社会监督。

　　现予以公布。

洛阳市消防救援支队

　　附件1：

洛阳市一级消防安全重点单位名单

　　一、商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(21个)：

　　1.洛阳万达广场商业管理有限公司洛阳万达广场(室内步行街、百货区域)

　　2.郑州万达电影城有限公司洛阳分公司(万达影城)

　　3.河南施霖商业管理有限公司洛阳分公司(涧西万达隋唐里坊)

　　4.洛阳星聚荟娱乐有限公司(星聚会KTV洛阳涧西万达店)

　　5.洛阳泉舜商业有限公司泉舜购物(泉舜购物中心)

　　6.大商集团郑州新玛特购物广场有限公司洛阳洛龙分公司

　　7.郑州万达电影城有限公司洛阳开元分公司(开元万达影城)

　　8.洛阳星泰娱乐有限公司星聚会KTV洛阳泉舜店

　　9.洛阳喵星颜医疗美容有限公司

　　10.洛阳王府井百货有限公司

　　11.洛阳正大置业有限公司(洛阳正大广场)

　　12.洛阳正大乐影城管理有限公司(正大乐影城)

　　13.洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司(丹尼斯·大卫天地)

　　14.洛阳奥斯卡巨幕影城有限公司

　　15.洛阳东山宾馆

　　16.洛阳国际大酒店

　　17.洛阳新区体育中心体育馆副馆

　　18.洛阳市凯瑞房地产置业有限公司国宝铂瑞酒店

　　19.洛阳市凯瑞房地产置业有限公司国宝瑞邑礼宾酒店

　　20.洛阳大河荟商业管理有限公司

　　21.洛阳文旅集团酒店管理有限公司伊水大酒店

　　二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园(4个)：

　　1.河南省洛阳正骨医院(含康复院区)

　　2.河南科技大学第一附属医院(开元院区)

　　3.洛阳理工学院(王城校区)

　　4.河南科技大学(洛龙区教学区)

　　三、国家机关(6个)：

　　1.洛阳市人民政府(党政机关办公大楼)

　　2.洛阳市人民代表大会常务委员会

　　3.政协洛阳市委员会

　　4.洛阳市监察委员会

　　5.洛阳市人民检察院

　　6.洛阳市中级人民法院

　　四、广播、电视和邮政、通信枢纽(5个)：

　　1.中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司(洛龙区办公楼)

　　2.中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司(洛龙区办公楼)

　　3.中国电信集团公司河南省洛阳市电信分公司(洛龙区办公楼)

　　4.中移在线服务有限公司洛阳数字化园区分公司

　　5.洛阳广播电视台

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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