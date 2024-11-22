免费、半价……隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等景区推出母亲节活动

都说陪伴是最长情的告白，本周日(5月11日)就是母亲节了，在这个特别的日子里，花点时间，陪妈妈来一场“爱”的旅行吧。洛阳文旅为大家准备了超多特惠福利，攻略唐小美已经帮大家整理好了！

本周末，带上妈妈，神都走起！

隋唐洛阳城景区女性免费、男性带娃半价；平板支撑180秒免费入园参观

应天门尚衣局租汉服送妆造

龙潭大峡谷景区对所有妈妈免门票，随行子女半价

荆紫仙山景区面向所有人免票

隋唐洛阳城景区

5月11日(本周日)不仅是母亲节同时也是世界防治肥胖日，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)推出了针对以上两项节日的活动政策。

母亲节活动

所有女性免费

5月11日(本周日)

所有女性朋友均可免费参观隋唐洛阳城景区

注：此活动仅限景区首道门票，不含景区内二消项目及付费演出。

带小朋友的男性半价

5月11日(本周日)

所有携带儿童(12岁以下或1.4m以下)的男性朋友参观隋唐洛阳城景区，均可享受半价优惠

注：此活动仅限景区首道门票，不含景区内二消项目及付费演出。

应天门尚衣局

陪妈妈一起做一次“公主”，母亲节当天(5月11日)应天门尚衣局租汉服送妆造。

明堂尚衣局

母亲节当天(5月11日)明堂南门汉服店内汉服七折优惠。05九洲池《凤舞神都》

母亲节当天(5月11日)，购买一张《凤舞神都》演出票，可以免费带一位母亲观演。

咨询电话

明堂天堂：0379-61109905

应天门：0379-65063201

九洲池：0379-60658081

世界防治肥胖日活动

平板支撑180秒免费进隋唐洛阳城

5月10日、11日(本周六、日) 10:00至19:00

活动地点：应天门北广场

活动内容：挑战平板支撑180秒成功后即可获得隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)通票一张，价值150元，门票领取后两天内可用(每人限领取一张，且仅限本人使用)。

注：因个人原因未能在指定时间内使用的门票视为作废，将不再二次兑换。

龙潭大峡谷景区

5月11日(本周日)母亲节当天，龙潭大峡谷景区对所有母亲免门票，随行子女(需凭身份证及户口本)门票半价。

注：此活动仅限景区首道门票，不含景区内二消项目，免票游客均需购买5元/人保险。

咨询电话：0379-63233186

荆紫仙山景区

5月10日、11日(本周六、日)，荆紫仙山景区面向所有游客免门票(免票游客均需购买5元/人保险)，凡是现场购买景区内任意体验套票(内含滑板车、游船、观光车、索道)，可享受买一赠一福利。

注：线上购买含免费送龙潭大峡谷景区门票的套票，仅限荆紫仙山可享受双人优惠，龙潭大峡谷门票不参与“买一赠一”。

咨询电话：0379-69765763、0379-69765765

宜人坊营地

母亲节当日(5月11日)在宜人坊营地露营的“妈妈”，可获赠母亲节鲜花一支(数量有限，赠完即止)。

隋唐大运河国家文化公园

母亲节期间，位于隋唐大运河国家文化公园内的唐城洛阳名菜楼以及觅芳踪汉服馆推出母亲节专属活动。

唐城洛阳名菜楼

5月10日、11日到店消费的顾客，母亲均可获赠甜品1份

咨询电话：0379-68851888

觅芳踪汉服馆

母亲节当天，全场汉服168元起

咨询电话：13572169808

注：以上活动最终解释权归商家所有，如需咨询请致电对应咨询电话。