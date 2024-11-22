最高奖金5万元！洛阳面向全国征集“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲

9日，记者从洛阳市人大常委会获悉，即日起至7月31日，洛阳面向全国征集“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲，获奖者最高奖金5万元。

9日，记者从洛阳市人大常委会获悉，即日起至7月31日，洛阳面向全国征集“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲，获奖者最高奖金5万元。

今年3月，“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻落实主题活动正式启动，深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，集中展现黄河流域(洛阳段)自然之美、生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，彰显“天下黄河洛阳美”独特魅力，打造具有传播力、感染力的文化标识。其中，创作一首黄河主题原创歌曲是此次主题活动的重要内容之一。

据介绍，此次原创歌曲征集需紧扣“天下黄河洛阳美”活动主题，集中展现黄河流域(洛阳段)的自然风光、历史文化、人文风情和时代发展，弘扬主旋律，传递正能量，讴歌新时代洛阳推动黄河流域生态保护和高质量发展的生动实践，展示黄河流域(洛阳段)的独特魅力与深厚底蕴，推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌。

●征集对象

全国专业音乐创作者、音乐爱好者及团队，各级人大代表、人大工作者

●征集时间

2025年5月8日—7月31日

●作品要求

参赛作品应确保原创性，兼具艺术性和传唱性。音乐形式不限，作品时长5分钟左右。

●参与方式

个人参与：由单个人负责完成词曲创作并参与活动。

团队参与：由2个以上人员组成的团队完成词曲创作并以团队名义参与活动。

单位参与：由相关高校、协会、公司等单位组织人员完成词曲创作并以单位名义参与活动。

●投稿方式

邮箱地址：txhhlym@126.com

联系方式：0379-63223777

13949206078

参赛者需提交《“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲征集活动报名表》、录音小样(mp3或wav格式)、曲谱(jpg格式，确保打印A4纸大小图像清晰)至报名邮箱，邮件主题注明：天下黄河洛阳美歌曲征集+歌曲名称+作者姓名。

届时，活动将邀请国内知名词曲家、洛阳本地专家及“天下黄河洛阳美”组委会相关人员组成评审团，评选出一等奖1名，发放奖金5万元，并视情作为“天下黄河洛阳美”主题曲，视情策划拍摄制作MV进行全网推广；二等奖2名，奖金3万元；三等奖3名，奖金1万元；入围奖若干。相关作品都将通过线上线下平台推广。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）