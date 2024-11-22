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5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复航【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 15:32
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　　9日，记者从洛阳市交投集团获悉，从5月18日起，洛阳至曼谷直飞航线将正式复航，洛阳对外窗口航线将恢复稳定运营。

　　此次洛阳至曼谷直飞航线，将继续由海南航空旗下的乌鲁木齐航空采用波音737-800型客机执飞，航班号为UQ2641与UQ2642，班期为每周一班，周日执飞。

　　航班时刻具体为：UQ2641，洛阳12:15起飞，15:35抵达曼谷。UQ2642，曼谷17:10起飞，22:20抵达洛阳。需要注意的是，这里的所有起降时间均为当地时间。

　　恢复后的航线极具吸引力，票价亲民、航程耗时压缩。其中，洛阳至曼谷单程600元起，曼谷至洛阳单程620元起(以实时票价为准)。直飞模式将传统中转8至12小时的耗时压缩至约3.5小时航程，有效降低了出行成本，提升了出行便捷性和幸福感。

　　据洛阳市出入境数据显示，2024年洛阳市民出入境目的地排名首位即为泰国。泰国有着独特的热带风情、丰富的历史文化遗迹和热情好客的人文环境，从曼谷大皇宫的金碧辉煌，到普吉岛的碧海蓝天，再到清迈古城的悠闲静谧，都吸引着无数游客前往探寻。

　　洛阳市交投集团相关负责人表示，此条航线的复航，不仅为洛阳市民奔赴泰国享受阳光沙滩、体验异域风情提供便利，也为泰国游客来洛领略华夏文明、感受中国文化搭建桥梁，将促进中泰旅游资源的深度交流与融合，助力文化、交通与旅游产业的蓬勃发展。

　　小提醒：持中国公务普通护照、普通护照人员，可免签入境泰国单次停留不超过60日(每180日停留不超过90日)。

　　泰国要求护照有效期必须在6个月以上，否则将被拒绝入境。在出国前请仔细检查护照有效期限，以免造成不必要的损失。（洛报融媒·洛阳网记者 文/图 通讯员 高德权）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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