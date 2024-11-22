洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实施新街北延项目

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新街跨铁路大桥还建不建？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新街跨铁路大桥还建不建？

市住房和城乡建设局回复：市委市政府高度重视城市路网优化工作，组织多轮专家论证和系统性研究。新街北延项目陇海铁路以北为国家重点文物保护区域邙岭陵墓群，需完成考古勘探报国家文物局批复后方可进行项目实施。且规划没有路由，需拆迁现状郑州铁路局机务段检修厂房及大量民房，总拆迁量多达13万平方。拆迁郑州铁路局机务段检修厂房需报国家铁路局批复。经充分技术评估和综合研判，认为现阶段需统筹考虑区域整体交通规划、文物保护及旧城改造等多重因素，故决定暂缓实施新街北延项目。后续市政府将结合城市更新等项目统筹推进洛北城区路网优化，全面提升跨区域交通效率。

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