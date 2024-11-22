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我市举行农机装备发展专题培训会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 08:35
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　　昨日，我市举行农机装备发展专题培训会，来自全市农机装备产业链的百余位企业家、技术骨干齐聚一堂，聆听河南科技大学农机装备领域专家的专题授课。

　　农机装备是我市的传统优势产业，成功入选国家先进制造业集群。市委市政府高度重视农机装备产业发展，将农机装备列为全市重点发展的优势产业链之一。4月13日，我市召开了农机装备产业链企业座谈会，与链主企业、科研机构、企业家代表深入交流，认真听取意见建议，协调解决有关问题。

　　培训会上，河科大农业装备工程学院院长金鑫、副院长马淏分别以“工厂化农业技术创新与智能化发展”“中国农业4.0：智慧农业——无人农场与智慧果园关键技术及发展”为题，进行了深入浅出的讲解。

　　“当农业遇见工业，农机装备正在经历从‘铁牛’到‘智牛’的蜕变。”金鑫认为，工厂化农业采用工业化生产方式实现农产品连续、集约、高效生产，在乡村振兴和全球农业竞争中发挥着重要作用，“要充分利用农业机器人、数字孪生等新技术，因地制宜开发适合我国国情的智能化农机装备，推动工厂化农业高质量发展。”

　　“以前专注机械结构改进，现在意识到必须将5G、AI技术融入产品开发。”现场互动环节，参会企业家纷纷表示，这场培训就像给大家打开了一扇新的窗户，对农机装备的智慧化发展有了更加深刻的认识和理解。

　　市工商联(总商会)相关负责人表示，下一步，将充分发挥桥梁纽带作用，通过政府搭台、院校赋能、企业唱戏，持续推动洛阳现代农机装备产业高质量发展，争创国际一流农机装备产业集群。

　　本次培训会由市委统战部、市工商联(总商会)、市工信局、河科大农业装备工程学院联合主办。活动现场，市农机装备产业协会还为金鑫教授颁发了导师聘书。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李静)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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