严格排查精准施策消除隐患 全力保障群众生命财产安全

昨日，副市长李新红带队调研经营性自建房安全隐患排查整治工作。

昨日，副市长李新红带队调研经营性自建房安全隐患排查整治工作。

李新红一行先后到涧西区湖北路街道唐村社区、西工区东下池、老城区西关街道盐店口街、瀍河区东关街道东关大街和洛龙区太康东路街道二郎庙社区等地，深入街巷楼院，实地察看房屋结构、消防安全等情况，对下一步整改提出具体要求。

李新红强调，要提升政治站位，时刻绷紧安全弦、筑牢防护线，以“不漏一户、不落一房”原则，严格排查梳理经营性自建房安全隐患问题，坚决防范安全事故发生。要坚持问题导向，紧盯自建房结构安全、消防设施配备、经营许可资质、电动车入户充电等重点难点问题，因地制宜、精准施策，坚决做到“经营不带险、带险不经营”，全力保障人民群众生命财产安全。要加强宣传引导，通过线上线下普及消防安全知识和应急技能，持续营造群防群控良好氛围，为维护基层安全稳定、推动高质量发展奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)