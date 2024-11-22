“洛阳创新”领跑石化试验装置

近日，在位于涧西区的凯美胜(洛阳)石化设备有限公司总装车间，工人们正在对一套可模拟石化工业生产过程的试验装置进行联动调试。

近日，在位于涧西区的凯美胜(洛阳)石化设备有限公司总装车间，工人们正在对一套可模拟石化工业生产过程的试验装置进行联动调试。

涧西区凯美胜(洛阳)石化设备有限公司专业从事石油化工成套试验装备设计、研发、生产。石化行业每套新工艺实现产业化之前，都要用缩小版的试验装置对工艺进行验证。该公司开发的试验装置被形象地称为石化行业“验证机”。经过多年深耕创新，其自主研发的多型试验装置及试验装置的计算机自动控制技术，目前在国内处于领先水平，已有90余套非标试验装置产品在国内研究机构和高校投入使用，并出口到海外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 刘岳纳 摄）