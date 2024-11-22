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坚持创新引领强化人才支撑 奋力推动经济社会高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 08:30
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　　昨日，市委常委、常务副市长潘开名到洛龙区部分重点企业、重点项目一线，调研经济运行和项目建设等工作。

　　在洛阳大数据产业园，潘开名走进中移在线、博茂信息技术有限公司，与企业负责人深入交流，详细了解企业经营管理、科技创新、人才引进等方面情况。他强调，要进一步抢抓数字经济发展机遇，综合运用人工智能等前沿技术，推动呼叫服务等产业转型升级，持续提升企业核心竞争力。要完善“引”“育”“用”并举的人才体系，建立以市场为导向的人才评价机制，充分赋予企业人才评价“话语权”，让企业成为引才用才留才主体。

　　天安智创科技产业社区、定鼎门南广场等项目正在加紧建设，潘开名走进项目建设一线，实地察看项目进展及招商运营情况。他强调，要紧盯施工关键节点，科学组织施工力量，在保证安全的前提下全力以赴加快施工进度，推动项目早日落地见效。要坚持运营前置，持续深化产业招商和运营工作，充分发挥科技产业社区“加速器”作用，加强产业链上下游衔接、左右岸配套，加快形成覆盖新一代信息技术基础设施、服务和应用全产业链的产业生态。

　　潘开名还到政康苑社区体育公园、定鼎门社区邻里中心、567鲜生超市、朝霞文化、嗨团团购等地调研社区体育公园建设、邻里中心运营及民营经济发展等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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