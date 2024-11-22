昨日，第一届“洛阳企业家日”读书分享活动举行，来自全市各行业的企业家们通过跨界对话、诵读经典、交流心得，在书香中汲取创新发展的智慧。

昨日，第一届“洛阳企业家日”读书分享活动举行，来自全市各行业的企业家们通过跨界对话、诵读经典、交流心得，在书香中汲取创新发展的智慧。

“企业家不仅要读商业经典，更要读历史、哲学，从更广阔的视角理解企业的社会责任。”活动现场，中国建材集团原董事长宋志平的一段视频访谈引发强烈共鸣。企业家们共同聆听任正非、宋志平、曹德旺、雷军等几位商界大咖的读书心得与感悟，集体诵读《商训》，并分享平日读书的心得体会。

“读书能够帮助企业家拓宽视野，激发创新思维，在产品创新上不断涌现新的创意，从不同领域的知识中汲取灵感。”洛阳市企业家读书促进会会长周童分享心得体会，“当‘爱读书、善思考’成为洛阳企业家的共同标签，我们就能凝聚起更强大的发展合力，为洛阳高质量发展贡献商界力量。”

“此次读书分享活动旨在引导企业家‘多读书、读好书’，通过文化浸润提升企业家综合素质。”市民营经济发展局相关负责人表示，未来，将推动企业家读书分享活动常态化开展，以书为媒，加强企业家之间的交流，为新时代洛阳企业家精神注入文化新内涵。

今年的5月18日是第一届“洛阳企业家日”，除了读书分享活动，我市还将陆续开展“致敬洛阳企业家”亮灯仪式、洛阳企业家书法摄影展、企业家风采展等系列活动，进一步弘扬企业家精神，营造亲商重商尊商环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 孙晓川 赵鑫）