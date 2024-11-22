宣传科普防灾减灾知识 我市将开展十项专题活动

5月12日是第17个全国防灾减灾日，5月12日至18日为防灾减灾宣传周。记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，我市将组织开展十项专题活动，推动灾害防范措施深入群众、落到基层，以高水平安全保障高质量发展。

5月12日是第17个全国防灾减灾日，5月12日至18日为防灾减灾宣传周。记者昨日从市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，我市将组织开展十项专题活动，推动灾害防范措施深入群众、落到基层，以高水平安全保障高质量发展。

今年防灾减灾日主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”。我市将紧扣活动主题，结合全市安全生产隐患“大排查”三年行动，聚焦人员密集场所、重要工程设施、“九小场所”高危行业领域等，扎实推进灾害风险隐患排查治理；突出森林防灭火和防汛备汛，以暴雨、山体滑坡、城市内涝等自然灾害为切入点，开展防灾减灾培训和科普宣教；优化完善应急预案，强化短临极端灾害临灾预警，畅通预警信息快速发布渠道，组织有效管用应急演练，提升应急指挥和防灾避险处置能力。

活动安排

1.防灾减灾宣传周启动

内容：部署全国防灾减灾日主题宣传工作，启动防灾减灾宣传周活动。

2.开辟“防灾减灾救灾”专题专栏

内容：在掌上洛阳客户端、洛阳应急“一网、一微、一抖”平台开设“防灾减灾救灾”专题专栏。

3.“防灾减灾救灾”大家谈专访

内容：利用FM92.7交通广播栏目开展访谈，宣传灾害防范应对知识。

4.“防灾减灾”进千家万户公益活动

内容：运用手机短信、微信公众号及各类自媒体平台，差异化科普防灾减灾公益知识。

5.“防灾减灾”进校园活动

内容：以学校为载体，组织开展科普宣传与应急演练。

6.线上“防灾减灾救灾”知识有奖竞赛

内容：以网络媒体平台为载体，围绕活动主题开展网上答题竞赛活动。

7.“应急有我安全同行”志愿者服务

内容：各地各单位结合原有志愿者服务区域，组织开展“应急有我安全同行”志愿者服务。

8.“防灾减灾”沉浸式科普体验

内容：面向全市，市国防动员(人防)宣教与体验馆、市科技馆免费开放，市民可预约沉浸式学习防灾减灾知识。

9.自然灾害风险排查整治专项行动

内容：衔接洛阳市安全生产隐患“大排查”三年行动，强化专家指导服务向基层一线倾斜，做好风险隐患排查整治和先期处置。

10.以“演”除患、以“练”减灾活动

内容：组织开展城市内涝、防洪防汛及崩塌、滑坡、泥石流等应急演练。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟)