“全域可游，全时能游”（河洛谈）

接待游客736.27万人次，旅游总收入65.15亿元，同比分别增长7.66%和9.37%；境内高速公路上站、下站车辆同比分别上升15.64%和15.78%；69家零售企业销售额同比增长20.86%；上榜全国TOP10热门目的地，洛邑古城入选十大“黑马”景区……

接待游客736.27万人次，旅游总收入65.15亿元，同比分别增长7.66%和9.37%；境内高速公路上站、下站车辆同比分别上升15.64%和15.78%；69家零售企业销售额同比增长20.86%；上榜全国TOP10热门目的地，洛邑古城入选十大“黑马”景区……

五一假期，洛阳文旅再次交出亮眼答卷，一组组昂扬向上的数据，既折射出文旅市场的火热态势，更映照出洛阳加快从“旅游城市”到“城市旅游”的转型之势。

作为新文旅产业的主要形态、主要载体、主要平台，“城市旅游”不仅能有效激发消费活力，还有助于打造城市品牌，提升城市综合实力。探寻五一假期洛阳文旅数据增长的密码，正蕴藏在“城市空间”向“文旅场域”的深度转化中。从“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏将全市景区、博物馆、街区“串珠成链”，到全市各博物馆、纪念馆等文博场馆火速“约满”，累计接待游客人次较去年同期增长3%；从魏坡·新序举办第二届洛阳国际咖啡节，刷新我省同类型文旅复合体消费流量纪录，到城市阳台变身榴莲市集吸引客流超15万人次……当城市里一个个火热场景串联成流动的文旅拼图，一座“全域可游，全时能游”的活力之城跃然眼前。

“城市旅游”出圈背后，也蕴含着城市精细化治理的温情密码。面对日均超百万客流，洛阳以高品质文旅服务，保证游客舒心畅玩。无论是搭建“导游会客厅”学习交流平台、在景点周边统一设立旅游综合服务站，还是推出灵活便捷、一键呼叫的“网约公交”服务，再或是面对假期大风预警，景区迅速加固设备、增设室内体验项目……一系列“宠客”服务，有效提升游客体验感、城市旅游美誉度。

当历史文化转化为生活场景，当城市空间转化为情感体验场，“流量”自会生长为“留量”，“数据”也终将沉淀为城市发展的现实动能。近年来，我们深刻把握新文旅产业特征，以景区、街区、片区为载体，重塑古都风貌、做强城市旅游。在此基础上，进一步把准发展城市旅游的着力点，抓好重点工作，推动文商旅融合发展，加快完善城市旅游设施，有效开展城市营销，相信洛阳文旅会带给人们更多惊喜。（洛平）