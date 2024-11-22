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世界红十字日 市民积极学习急救技能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.09 08:24
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　　昨日是第78个世界红十字日，当日上午，市红十字会、市爱心红十字青少年服务中心、西工区红十字会在周王城广场举行主题宣传活动，向广大市民讲解应急救护知识，宣传“三献”(献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)理念。

　　市红十字会志愿者携带4台AED(自动体外除颤仪)和1个婴幼儿模型来到活动现场，多名市民主动上前，向志愿者学习心肺复苏术、AED使用技巧、海姆立克急救法，掌握急救技能。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨振亚 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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