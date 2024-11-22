洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服务多起来

辣椒炒肉盖饭、羊肉烩面、豌豆肉酱面……昨日午间，洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里食堂飘出一阵阵饭香。

辣椒炒肉盖饭、羊肉烩面、豌豆肉酱面……昨日午间，洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里食堂飘出一阵阵饭香。

走进食堂，窗明几净、整洁宽敞，不少居民已开始享受美味午餐。“4月底开始试营业，每天供应三餐，主打一个卫生、便民，60岁以上老年人还可享受折扣价。”邻里食堂负责人一边打饭一边介绍。

一边是热闹的就餐场景，一边却是安静的手工制作场景。走进定鼎门社区邻里中心一楼非遗手作馆，手工编织、扎染、绒花等作品琳琅满目，居民正在专业老师带领下学习非遗技艺。“这里离家近，来这儿既能提升技能，又能陶冶情操。”居民王敏说，这次邻里中心改造提升效果确实不错，改到了居民心坎里。

定鼎门社区邻里中心位于厚载门街与政和路交叉口东南角，面积约3000平方米，共30余个功能室。“之前，社区依托邻里中心开设了一些特色项目，深受居民喜爱。”该社区党委书记阮宜国介绍，但和居民需求相比，邻里中心还存在一些不足，如缺少养老托幼服务、业态不丰富、功能室利用率较低等问题。

在广泛征求民意基础上，今年4月，定鼎门社区对邻里中心整体进行改造提升，将原有32个碎片化功能室重组为“政务、康养、文化、治理”4大主题板块，引入餐饮、养老、医疗、托育、非遗工坊等专业机构，让居民在家门口享受更优质的公共服务。