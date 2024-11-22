孟津区轴承产业园对标科技产业社区打造“ 10分钟配套圈”

日前，走进孟津区常袋镇，“起步即冲刺”的轴承产业园，成为我市轴承产业向“风”而行的缩影。

效果图

机械轰鸣，工人进出，土地平整、地基浇筑马不停蹄……

日前，走进孟津区常袋镇，“起步即冲刺”的轴承产业园，成为我市轴承产业向“风”而行的缩影。

“抢占产业先机，离不开完善的产业配套。”该项目负责人说，眼下，风电、机器人产业的高增长，带动轴承配套需求“水涨船高”。作为轴承专业配套产业园，项目的落地，正是为了突破产业高成长中的一系列要素瓶颈，更好抢抓风口产业机遇。

何谓产业风口？何谓抢抓机遇？站在项目现场环顾四周，答案不言而喻——

与该项目仅一墙之隔，鸿元轴承年产20万套高精度智能轴承项目钢构林立。随着人形机器人轴承产销“爆发式增长”，该项目投产后将实现人形机器人轴承等产能翻番。

毗邻的洛阳立正科技年产6万套风电轴承密封项目同样“一天一个样”。面对风电产业需求“风生水起”，洛阳立正科技投资1亿元建设新项目，今年产值目标直奔“总量翻番”而去。

“鸿元轴承、立正科技的上下游配套企业，正是我们产业园招商的主要对象。”该负责人说，该项目总投资约3.8亿元，占地约106亩，包含若干标准化厂房，以及1栋工业邻里中心等。项目依托鸿元轴承、立正科技等企业，瞄准轴承产业上下游开展产业链招商，打造“10分钟配套圈”。目前，已与10余家企业深入对接，涵盖磨削加工、衬套、滚子等产品领域。

项目的意义，不仅仅是链式发展的物理载体，更是创新要素的集聚空间。

该负责人介绍，项目对标科技产业社区理念建设，打造全链条、全周期、全要素的产业创新生态。在规划建设的工业邻里中心，餐厅、便利店、人才公寓一应俱全，管家式服务让产业人才生活无忧。此外，孟津区先进制造业开发区相关行政服务部门将进驻该中心，各项行政审批实现“厂门口”一站式完成。“企业只需埋头搞生产，其他一切可以交给园区。”该负责人说。

预计今年9月，项目标准化厂房全部建成投用。项目完全建成后，将形成“科技+产业+生活+公共服务”四位一体的创新型产业发展载体，吸引10余家制造业企业进驻，进一步增强产业集聚效应，为我市打造高端轴承优势产业链贡献一臂之力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 吕晓鹏)