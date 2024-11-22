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“洛YOUNG小店”何以撬动“青春流量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.05.09 08:14
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　　一朵“能吃的牡丹花”火了！

　　在解放路南北李记糕点店，鲜艳逼真的牡丹花酥让味蕾跳起舞来，成为游客超爱的伴手礼。有广州小姐姐从洛阳带回牡丹花酥，“一路上有60多个小姐姐问在哪里买的”；有网友特意从上海过来，排队个把小时买5个“发大财”文创小佛手送闺蜜……牡丹飘香时节，南北李记开启“人从众”模式，网友“种草”分享使其赢得高人气。

　　南北李记是近期“洛YOUNG小店全民打卡计划”的一个缩影。今年以来，我市持续开展“洛YOUNG小店”扶持活动，催热了“小店经济”“主理人经济”，撬动了“青春流量”，激发出消费活力。

　　城市的脉搏因年轻一代而强劲跃动。随着新文旅的兴起，越来越多新消费场景铺展开来，尤其是以年轻人为核心生产、传播、消费主体的“青春经济”日益勃兴。年轻人热衷“去有风的地方”——他们为淄博燃情，也被“尔滨”吸引，“Citywalk”所到之处，捧红了一个又一个城市，让人看到了“青春经济”的非凡魅力。

　　有人说，洛阳的底气，藏在一件件国宝文物中，更显于一家家小店的创新里。小店连接市场与消费，是民生的晴雨表。一家小店，背负着一家或几家人的生计；千百家小店，点亮的是城市人间烟火气，撬动的是文商旅大市场。

　　小店小而见大，说小是体量，说大是能量。“小店经济”的繁荣程度关系到消费、民生、就业等方方面面，很多大企业也都是从小店起步，慢慢成长为参天大树的。比如，蜜雪冰城从一家仅有两三平方米的小店，到如今全球门店超4.6万家的上市公司，靠的是高性价比的产品，一杯奶茶甜世界。

　　“洛YOUNG小店”目前已入选268家，其中有汇聚欢声笑语的相声新势力等新势力，又有深耕本地多年的西工饭庄等老字号，更有受到年轻人追捧的《风起洛阳》VR全感剧场等新业态。这些小店连接百行百业、千家万户，稍微帮扶一下，就能成长起来，甚至诞生像蜜雪冰城那样的传奇。

　　小店小而不低，看似低门槛，其实很潮很有创意。小店主理人多为90后，他们“脑洞很大”，或开辟新赛道，或经营方式“含新量”高，或思维前卫懂流量，借力互联网，让小店成为展示创意和文化的所在。比如，肆分之一咖啡跳出纯卖咖啡，强调年轻人社交，紧紧抓住了年轻人的喜好。这些咖啡店的集聚，让延安路成为网红打卡地。

　　当南北李记每一个味道都“狠狠扎在网友的心窝里”，当今天咖啡等小店带火兰州巷，当马杰山牛肉汤等老字号圈粉年轻人，兼具文化厚度与潮流热度的小店，如同文化解码器，将厚重的历史转化为可触摸、可参与的消费场景，使每个角落都成为自带流量的打卡点，正以青春之名重构城市流量版图。

　　小店小而不易，看起来小，但要让个性化的消费者满意，谈何容易！从财政投资百万发放消费券，到举办主理人主题沙龙，再到启动全民打卡计划抖音话题挑战赛，一只“看得见之手”为“洛YOUNG小店”撑腰，助力其面对挑战、一路走来，成长为吸粉引流的本土网红。

　　托举小店就是托举青年、托举信心、托举经济。当小店构建“消费+体验+社交”的闭环生态，当每次文旅消费都转化为情感共鸣的契机，当洛阳找到了一条文商旅融合的可持续发展路径，千年古都正在用“青春流量”书写新的传奇——我们不是在追逐易逝的网红光环，而是在潜心锻造城市调性。因为真正的“长红”，从来不是数据的狂欢，而是“共青力”的持续生长。

　　人间烟火气，最抚凡人心。扶持“洛YOUNG小店”，吸引的是流量，追求的是烟火气，彰显的是城市温度，说到底，是以人民为中心，将人民幸福作为城市治理的出发点和落脚点。

　　流量与潮共舞，青春永不散场。扶持“洛YOUNG小店”，我们还有许多功课要做。比如，推进柔性执法，允许特色街区小店适度外摆营造烟火气等。我们应当进一步健全小店经济发展的政策体系，培育更多有引流效应的网红小店，营造消费场景，丰富体验业态，进一步提升对年轻人的吸引力，让小店经济真正活起来、红起来、火起来。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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