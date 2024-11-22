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公园1702咖啡馆：特调一杯“时光慢递”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.09 09:03
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公园1702咖啡馆一角

　　在洛浦公园王城大桥段北边，一座白色玻璃屋静立于绿荫之中，烘焙咖啡豆的焦香混着河畔青草的气息漫溢而出，像一双无形的手，轻轻拉住了行人的脚步。这是公园1702咖啡馆，主理人延琳用12年时光将一间公园工具房打造成现代都市人的精神驿站。

　　8日下午，延琳在结束了洗杯子、修剪花草等工作后，一屁股坐了下来，喝着店里的特调咖啡，享受由阳光、水、植物和微风构成的具象化幸福，“这种松弛感，也是我们咖啡馆想向客人们传达的”。

　　与其他咖啡馆出入方便不同，公园1702咖啡馆的客人需要穿过长长的林荫步道才能抵达。“停车不便反而成了筛选客人的门槛。”延琳说，愿意步行这么远来喝一杯咖啡的人，往往更懂得慢下来的意义。

延琳在调制咖啡

　　让生活慢下来，是2013年延琳决定创立公园1702咖啡品牌的初衷。

　　那时，这里还是一间标准的公园工具房——不通水电、墙皮剥落、杂乱无章，但在延琳眼里，这里地处公园，毗邻洛河，落地窗外的粼粼波光与四季流转的草木荣枯，不正是都市人缺失已久的生活诗意？于是，她带着工人一点点拆除、重建，为保留原始房梁，特意请来老木匠用榫卯工艺加固；为引入自然光线，将非承重墙换成透明玻璃，“雨天能听见雨声，夏夜能看见星空”。

　　这些年来，在这间咖啡馆里，延琳见过各色各样的客人：失恋的姑娘深夜点杯“最苦的咖啡”，年迈的夫妻每天散步到这里边喝咖啡边聊天，三五成群的学生围坐一桌讨论着学校里的新鲜事……“我觉得这间咖啡馆的存在是有意义的，它容纳了很多人的快乐悲伤。”延琳说。

　　夜幕降临，站在公园1702咖啡馆望向洛河南岸，那里的灯光次第亮起，王城大桥上车流不断。

　　延琳知道，在这个快节奏的城市里，公园1702咖啡馆或许只是一个微小的逗号，但正是这个逗号，让无数个匆忙的句子，有了喘息与回味的可能。而她要做的，就是继续守着这方天地，让咖啡香、书香与草木香，构成时光的暂停键，把每个当下过成值得珍藏的“此时此刻”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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