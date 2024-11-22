8日晚，“一步一景皆神都”国际传播主题采风活动在洛阳启动。

8日晚，“一步一景皆神都”国际传播主题采风活动在洛阳启动。

本次活动由中共洛阳市委宣传部与人民日报海外网联合举办，来自德国、澳大利亚、法国、俄罗斯、新西兰等国的文旅博主、主流媒体代表及网络达人齐聚洛阳，开启为期四天的文化探访之旅，多角度向世界展现洛阳的历史底蕴与时代风貌。

“这是我第二次来到洛阳，每次都被这座城市厚重的历史文化所震撼。作为一名汉服爱好者，能穿着汉服沉浸式体验洛阳的文化，真是特别带劲！”活动现场，来自德国的博主海雯娜说。

“作为一名中国古代文学研究者，我一直梦想来到这里。感谢主办方的邀请，让我有机会体验洛阳的美食、非遗和汉服文化。”来自澳大利亚的博主安心冉说，接下来的行程中，她希望通过镜头和文字，将这座诗意古城的魅力传递给世界。

据了解，本次活动以“神都十二时辰”为叙事主线，融合夏商周、汉魏、盛唐与现代洛阳的历史脉络。采风团将深度体验文化溯源、产业创新、科技赋能、美食民俗四大板块，通过镜头和笔触，向世界讲好洛阳故事。活动成果还将通过人民日报海外版全平台及海外社交媒体矩阵向全球发布，以多语种短视频、图文报道、互动话题等形式，展现洛阳“一步一景皆神都”的文旅融合新图景。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)