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“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲征集
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳人大 2025.05.08 20:47
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　　为深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，集中展现黄河流域(洛阳段)自然之美、生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，彰显“天下黄河洛阳美”独特魅力，打造具有传播力、感染力的文化标识，共同奏响新时代黄河大合唱的洛阳强音，现面向全国开展“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲征集活动。

　　征集主题

　　紧扣“天下黄河洛阳美”活动主题，通过音乐艺术的形式，集中展现黄河流域(洛阳段)的自然风光、历史文化、人文风情和时代发展，弘扬主旋律，传递正能量，讴歌新时代洛阳推动黄河流域生态保护和高质量发展的生动实践，展示黄河流域(洛阳段)的独特魅力与深厚底蕴，推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌，汇聚推进现代化洛阳建设重振洛阳辉煌的饱满热情和磅礴力量。

　　征集对象

　　全国专业音乐创作者、音乐爱好者及团队，各级人大代表、人大工作者

　　征集时间

　　2025年5月8日—7月31日

　　组织机构

　　主办单位：中共洛阳市委宣传部 洛阳市人大常委会办公室

　　承办单位：洛阳市文联 洛阳市音乐家协会

　　协办单位：洛阳日报社 洛阳广播电视台

　　作品要求

　　1.原创性：投稿作品须为未公开发表的原创作品，严禁抄袭或侵犯他人知识产权。

　　2.艺术性和传唱性：所有参赛作品应具有较高的艺术水准，以“唱得响、传得开、记得住”为原则，词曲优美，雅俗共赏，易于传唱，具有较强的艺术表现力和感染力。

　　3.音乐形式：所有参赛作品体裁、形式、风格不限，民族、美声、流行等均可。作品时长在5分钟左右。以制作完毕的成品歌曲mp3及demo为佳，单独报送的词、曲原则上不参与奖项评选(特别优秀者除外)。

　　4.版权授予：作品一经投稿，即表示同意主办方无偿使用并拥有(音乐会、赛事，电视、电台、网络等媒体、载体演唱播放，包括词稿、曲谱、录音小样等资料)使用权，并有权对投稿作品进行改编、宣传、推广、演出及出版等。

　　评审及奖励

　　1.评审标准：坚持公平、公正、公开的原则，综合考虑投稿作品的主题契合度、艺术性、创新性、群众性等。

　　2.评审专家：邀请国内知名词曲家、洛阳本地专家及“天下黄河洛阳美”组委会相关人员组成评审团。

　　3.奖项设置：

　　一等奖1名：奖金5万元(税前)，颁发获奖证书，获奖作品视情作为“天下黄河洛阳美”主题曲，视情策划拍摄制作MV全网推广；

　　二等奖2名：奖金3万元(税前)，颁发获奖证书并推广；

　　三等奖3名：奖金1万元(税前)，颁发获奖证书并推广；

　　入围奖若干：适当奖励，颁发获奖证书并推广。

　　参与方式

　　参与人员可根据实际情况选择“个人参与、团队参与或单位参与”。个人参与是指由单个人负责完成词曲创作并参与活动。团队参与是指由2个以上人员组成的团队完成词曲创作并以团队名义参与活动。单位参与是指由相关高校、协会、公司等单位组织人员完成词曲创作并以单位名义参与活动。鼓励全国各地团队、单位参与主题歌曲征集活动。

　　(一)材料清单

　　1.《“天下黄河洛阳美”主题原创歌曲征集活动报名表》(见附件)(填写完毕后，个人参与的需作者本人签字，团队参与的需团队所有成员签字或团队代表签字，单位参与的需加盖单位公章，然后扫描发送word和pdf版)

　　2.录音小样(mp3或wav格式)

　　3.曲谱(jpg格式，并确保打印A4纸大小图像清晰)

　　(二)投稿方式

　　邮箱地址：txhhlym@126.com

　　联系人和联系方式：

　　李杨 0379-63223777

　　李玉亭13949206078(业务咨询)

　　邮件主题注明：天下黄河洛阳美歌曲征集+歌曲名称+作者姓名

　　其他事项

　　本次活动最终解释权归“天下黄河洛阳美”组委会所有。

　　附件：

　　“天下黄河洛阳美”原创歌曲征集活动报名表.docx
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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