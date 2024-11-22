风风风！连续3天！洛阳最新天气预报来了

今年入春以来，洛阳市频繁出现大风天气，原因何在？

今年入春以来，洛阳市频繁出现大风天气，原因何在？

气象专家表示，风是空气从高压区向低压区流动形成的，气压梯度越大风速越快。春季是大气环流调整的季节，冷暖空气激烈对峙，产生很强的气压梯度，从而极易出现大风。

今年春季洛阳市大风更为频繁，与今年的气候条件有关。今年东亚大槽比较强、比较深，简单来说就是冷空气相对会比较频繁，而且冷空气影响的位置也相对偏东。再加上暖空气的迅速反扑，冷暖空气的交替，无论在气压梯度的变化上，还是在温度的变化上，都比较容易导致大风天气出现。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空下滑槽和地面冷空气的共同影响，今天夜里洛阳市有分散性阵雨或雷阵雨，今天夜里到10日风力较大；其他时段以晴或多云天气为主，气温明显升高。

具体预报如下：

今天夜里：阴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，西北风4级～5级，阵风7级～8级。

9日(周五)：多云到晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风4级～5级，阵风7级～8级，局部阵风9级以上，气温16℃～26℃。

10日(周六)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风7级～8级，气温13℃～27℃。

11日(周日)：晴天间多云，气温13℃～31℃。

12日(周一)：晴天到多云，气温15℃～35℃。

13日(周二)：多云到阴天，气温20℃～31℃。

14日(周三)：多云间晴天，气温19℃～35℃。

15日(周四)：多云转晴天，气温19℃～33℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）