违规培训！存在安全隐患！洛阳市教育局曝光多家机构

昨日，“洛阳市教育局”通报一批存在违规培训和较大安全隐患的校外培训、托管机构。

昨日，“洛阳市教育局”通报一批存在违规培训和较大安全隐患的校外培训、托管机构。具体内容如下：

5月7日，市教育局在检查中发现洛龙区学府街(洛一高对面街道门面房)秋硕升学、红山升学等多家志愿填报机构和国宝花园附近小丫儿校外托管服务有限公司天天向上托管服务中心存在违规培训和较大安全隐患，现予以曝光。

一、秋硕升学、红山升学等多家志愿填报机构(洛一高对面街道门面房)

1.以中高考咨询、志愿填报等名义，无证无照违规开展学科类培训。秋硕升学文件柜存放有大量学生近期参加培训信息资料，红山升学二楼两个班的学生正在进行学科培训。

2.消防通道狭窄堵塞、培训场所狭小、培训空间密闭，且无消防双通道。特别是秋硕升学、红山升学故意伪装、锁闭二楼消防通道出口。

二、国宝花园附近小丫儿校外托管服务有限公司(天天向上托管服务中心)

1.厨房违规使用罐装燃料、无食品留样柜，未落实食品留样制度；

2.消防栓被遮挡封闭、消防软管未连接、无消防检查记录表、消防栓门开启角度不足120°；

3.学生休息房间为大通铺且男女生混住、人数超标。

洛龙区教育局要进一步提高认识，严格落实“双减”政策和安全工作“三管三必须”原则，举一反三认真排查隐患，按要求立即整改，确保安全稳定。

洛阳市教育局将持续对违规培训开展明察暗访检查，严肃查处各类违法违规培训行为，加大对违规培训公开曝光力度，发现一起、查处一起、处罚一起，始终保持整治“地下”违规培训的高压态势。⑥