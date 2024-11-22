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涉及洛阳人房贷还款！公积金贷款利率全面下调
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 20:42
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　　8日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，根据5月7日中国人民银行发布的《关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》，洛阳市住房公积金个人住房贷款于5月8日起执行新的利率，全面下调0.25个百分点。

　　自2025年5月8日起，洛阳市下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.1%和2.6%，5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075%。

　　按照新政策，以贷款100万、等额本息30年计算，公积金贷款利率从2.85%降到2.60%，利息总额节省约4.76万元，月供减少约132元。

　　对于2025年5月8日前已经发放的住房公积金个人住房贷款，自2026年1月1日起执行调整后的利率。按照新政策，市民郭先生5年前以贷款55万元、等额本息20年方式购买商品房，目前已连续还款5年。2025年5月8日至2026年1月1日期间，郭先生仍需按此前的贷款利率还款，2026年1月1日起，郭先生无须申请，即可按照最新利率还款。

　　此外，按照新政策，2025年5月8日前已经受理且未发放，以及2025年5月8日后申请的住房公积金个人住房贷款，将按照执行调整后的利率。

　　洛阳市住房公积金管理中心有关负责同志表示，目前公积金利率已降至历史低位，叠加洛阳当下存量贷款批量调降及首付比例优化政策等，将进一步缓解居民购房压力，加速释放刚性需求，助力我市房地产市场回稳向好发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 钞阳）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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