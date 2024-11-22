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135家！洛阳省级创新型中小企业成功扩容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 20:42
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　　洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，省级创新型中小企业名单近日发布，洛阳135家企业榜上有名。

　　创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。入选创新型中小企业，也是申报专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业的前提条件。

　　此次进入名单的企业，聚焦洛阳五大先进制造业集群17条优势产业链，是全市铝基新材料、新能源汽车(新能源电池)、先进农机装备等重点领域的突出代表，集聚了大量洛阳创新先进成果。

　　其中，钠美新能源打造了洛阳首个钠离子电池量产项目，目前已实现稳定产出，产品批量应用于电动车、储能及特种电源等下游领域；凡讯电子围绕充电桩运营发力，已为全国近万个社区提供安全充电服务，企业一季度业务量实现同比50%增长；国创农业装备质量检验检测公司积极搭建服务平台，通过推进模拟仿真等多个领域业务发展，为助力洛阳现代农机装备集群发展提供坚实保障。

　　加上此次入选，洛阳已累计培育国家级专精特新“小巨人”企业56家、省级及以上专精特新中小企业436家、创新型中小企业1404家。通过持续实施专精特新企业培育工程，积极构建从孵化培育、高速成长到发展壮大的全周期梯次培育体系，洛阳专精特新企业保持持续健康发展良好势头，涌现出一批创新能力强、特色突出、在国内细分市场占有优势地位的行业“配套专家”“单打冠军”和“行业小巨人”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵玉婷 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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