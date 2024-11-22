汽车市场消费火热！洛阳汽车以旧换新带动消费超20亿元

近日，在洛阳市瀍河区一家比亚迪4S店，市民高伟满脸喜悦，从销售人员手中接过了一辆比亚迪唐的新车钥匙。

近日，在洛阳市瀍河区一家比亚迪4S店，市民高伟满脸喜悦，从销售人员手中接过了一辆比亚迪唐的新车钥匙。

“俗话说‘旧的不去，新的不来’，我的第一辆车开了整整8年，是辆合资品牌的燃油车，也到该换新车的时候了。”高伟笑着说：“我买的是唐DMI(非智驾版)，原价19.78万元，厂家补贴后优惠价16.78万元，加上置换补贴1.4万元，最后落地价为15.28万元，加之店里还推出了2年0息的购车活动，这样一来，我每月还款额约2000多元。”

记者走访汽车市场发现，诸如华为、理想、长城等新能源汽车品牌店打出了“高阶智驾，双五星安全，超级沙发”等宣传标语，一些门店还贴出“尾款立减1.2万元，2年0息，至高节省3万元”等促销信息，吸引了众多消费者进店看车。

“‘五一’期间店内顾客络绎不绝。”涧西区一家理想销售中心相关负责人介绍道，消费者对价格非常敏感，都希望能用最低的价格买到最优质的产品。“小长假加上政策刺激，进店看车人数明显增加，高峰期单日接待顾客近百人次。”

今年“五一”假期，家住涧西区中弘小区的张燕经常开着新买的比亚迪新能源车，带着家人出门踏青。她告诉记者，上个月，她购置这辆SUV，不仅享受到了1万元的置换补贴，每公里能耗成本不到燃油车的三分之一。“换上新能源车，不仅外观时尚、环保节能，还能省下不少钱。”她对此非常满意。

采访中，几位4S店销售负责人均表示，随着新能源汽车技术不断进步，消费者对新能源车的接受度越来越高，尤其是年轻群体，更看重环保、智能化和科技元素。

4月，河南省商务厅等8部门发布《2025年汽车以旧换新工作的通知》，明确了今年我省落实国家汽车报废更新补贴和实施本省汽车置换更新补贴的实施范围、补贴对象、补贴标准等。

具体来看，针对汽车报废更新补贴标准，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。针对汽车置换更新补贴标准，对置换更新符合条件旧车并购车价格6万元(含，购车发票价，下同)至10万元(不含，下同)的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元；购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.5万元、燃油乘用车补贴1.3万元。

数据显示，截至7日，洛阳市汽车报废补贴申请8166台，汽车置换补贴申请11023台，合计补贴资金额度超2.8亿元，带动消费超20.7亿元。

在此提醒广大市民，洛阳市目前具备汽车拆解资质的企业有5家，分别是中再生洛阳再生资源开发有限公司、洛阳市金收源商贸有限公司、河南铭铁实业有限公司、洛阳市中金丰通再生资源有限公司、洛阳市轲畅实业有限公司，消费者可就近选择。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 通讯员 宋育伟 文/图）