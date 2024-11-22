洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

汽车市场消费火热！洛阳汽车以旧换新带动消费超20亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 19:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，在洛阳市瀍河区一家比亚迪4S店，市民高伟满脸喜悦，从销售人员手中接过了一辆比亚迪唐的新车钥匙。

　　“俗话说‘旧的不去，新的不来’，我的第一辆车开了整整8年，是辆合资品牌的燃油车，也到该换新车的时候了。”高伟笑着说：“我买的是唐DMI(非智驾版)，原价19.78万元，厂家补贴后优惠价16.78万元，加上置换补贴1.4万元，最后落地价为15.28万元，加之店里还推出了2年0息的购车活动，这样一来，我每月还款额约2000多元。”

　　记者走访汽车市场发现，诸如华为、理想、长城等新能源汽车品牌店打出了“高阶智驾，双五星安全，超级沙发”等宣传标语，一些门店还贴出“尾款立减1.2万元，2年0息，至高节省3万元”等促销信息，吸引了众多消费者进店看车。

　　“‘五一’期间店内顾客络绎不绝。”涧西区一家理想销售中心相关负责人介绍道，消费者对价格非常敏感，都希望能用最低的价格买到最优质的产品。“小长假加上政策刺激，进店看车人数明显增加，高峰期单日接待顾客近百人次。”

　　今年“五一”假期，家住涧西区中弘小区的张燕经常开着新买的比亚迪新能源车，带着家人出门踏青。她告诉记者，上个月，她购置这辆SUV，不仅享受到了1万元的置换补贴，每公里能耗成本不到燃油车的三分之一。“换上新能源车，不仅外观时尚、环保节能，还能省下不少钱。”她对此非常满意。

　　采访中，几位4S店销售负责人均表示，随着新能源汽车技术不断进步，消费者对新能源车的接受度越来越高，尤其是年轻群体，更看重环保、智能化和科技元素。

　　4月，河南省商务厅等8部门发布《2025年汽车以旧换新工作的通知》，明确了今年我省落实国家汽车报废更新补贴和实施本省汽车置换更新补贴的实施范围、补贴对象、补贴标准等。

　　具体来看，针对汽车报废更新补贴标准，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。针对汽车置换更新补贴标准，对置换更新符合条件旧车并购车价格6万元(含，购车发票价，下同)至10万元(不含，下同)的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元；购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.5万元、燃油乘用车补贴1.3万元。

　　数据显示，截至7日，洛阳市汽车报废补贴申请8166台，汽车置换补贴申请11023台，合计补贴资金额度超2.8亿元，带动消费超20.7亿元。

　　在此提醒广大市民，洛阳市目前具备汽车拆解资质的企业有5家，分别是中再生洛阳再生资源开发有限公司、洛阳市金收源商贸有限公司、河南铭铁实业有限公司、洛阳市中金丰通再生资源有限公司、洛阳市轲畅实业有限公司，消费者可就近选择。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 通讯员 宋育伟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 划重点！洛阳市2025年乡村振兴重...
  • 文博游升温 洛阳中小博物馆迎来“...
  • 洛阳市区行道树“下雨”“滴胶”...
  • 洛阳市委农村工作会议召开
  • 5月9日起，洛阳39路公交线路将临...
  • 商圈好戏轮番上演 催热洛阳文化消费
  • 洛阳市公安局：上阳宫沿线全部采...
  • 洛阳首家残疾人辅助性就业基地正...
  • 伊滨区：打造城郊型乡村振兴样板
  • 宜阳县：党建引领和美善治
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605