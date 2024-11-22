法治护航母亲河！洛阳这场研讨会为黄河生态保护“把脉开方”

在《中华人民共和国黄河保护法》施行两周年之际，近日，洛阳市召开法治保障黄河流域生态保护和高质量发展专题研讨会，以法治推进社会高效能治理，保障黄河流域高质量发展。

在《中华人民共和国黄河保护法》施行两周年之际，近日，洛阳市召开法治保障黄河流域生态保护和高质量发展专题研讨会，以法治推进社会高效能治理，保障黄河流域高质量发展。

研讨会上，与会单位结合各自工作实际，就立法保障的完善方向、公益诉讼在生态保护中的职能发挥、生态环境案件侦办的整体情况等进行交流，并针对黄河流域生态保护和高质量发展领域行政执法工作经验与难点、聚焦黄河流域高质量发展、围绕开发黄河旅游带和保护流域非物质文化遗产等内容展开探讨，进一步加强制度建设、司法保护、文化赋能、政策驱动等多维度协同，形成法治护航黄河流域生态保护与高质量发展的强大合力。

据悉，洛阳作为黄河中下游重要节点城市，近年来通过建立行政执法监督会商机制、开展河湖安全专项执法、设立黄河文化司法保护基地等创新举措，有效保障了黄河流域生态保护与高质量发展。

下一步，洛阳市将进一步完善法规体系、强化跨部门协同、深化行刑衔接机制，落实“谁执法谁普法”责任制，创新普法形式全面提升公民法治素养，在新时代黄河治理中绘就生态保护与高质量发展的壮美篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳 文/图）