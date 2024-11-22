“无理由退货”有了国家标准！洛阳专业人士为您解读

5月1日，国家市场监管总局发布的推荐性国家标准《售后服务无理由退货服务规范》(以下简称《规范》)正式实施，对线上、线下无理由退货的条件、流程等给出了建议。

5月1日，国家市场监管总局发布的推荐性国家标准《售后服务无理由退货服务规范》(以下简称《规范》)正式实施，对线上、线下无理由退货的条件、流程等给出了建议。消费者在享受方便退货服务的同时，应该注意哪些方面？8日，洛报融媒记者进行了采访。

洛阳线下无理由退货已推行近4年，采取“一门店一承诺、一企业一承诺”

8日上午，在西工区一服饰卖场的服务台，工作人员正在为市民刘女士办理退货手续。“五一假期，我带着老妈买了一件T恤，今天早上，老太太说不好看，让我拿来退了。”刘女士说。

记者看到，工作人员在查看小票并检查衣服吊牌齐全之后，马上操作电脑完成了退货流程，货款实时到账。“买东西，我还是倾向于实体店选购，可以看看质量怎么样。”刘女士告诉记者，自己年龄也大了，虽然网购可以“无理由退货”，可是操作步骤对她来说并不简单，如今在实体店就能享受同样的服务，这个“后悔权”让她很满意。

《规范》提出，线下销售的商品无理由退货实行“经营者自愿承诺”原则。2021年底，洛阳聚焦实体店购物的消费热点和堵点，采取“一门店一承诺、一企业一承诺”等方式，推行“线下购物无理由退货”服务举措，主要以具备一定经营规模、较高社会知名度、消费相对集中的商场、超市、商业综合体等线下实体店为重点，承诺实行七日或更长时间的无理由退货，让消费者放心消费。目前全市已发展线下无理由退货企业1300余家，完成线下无理由退货数量62万余件，退货金额达3000余万元。

洛报融媒记者在走访中了解到，洛阳参与“七天无理由退货”的线下实体店，一般根据自身实际经营条件及商品品种，确定承诺无理由退货的具体商品范围、退货时限、退货条件，但是前提是不影响二次销售。以超市为例，主要包括日用百货、服饰鞋帽等，而生鲜食品、贴身衣服等如果没有质量问题，则不在无理由退货范围内。