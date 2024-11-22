洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

知识“赋能”，技术“充电”！洛阳市农机装备发展专题培训会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.08 17:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今年4月，我市召开农机装备产业链企业座谈会，明确提出要提高站位抓产业，推动国家现代农机装备集群做大做强。为进一步贯彻落实座谈会要求，今日上午，一场聚焦农机装备发展的专题培训会在涧西区火炬大厦举行。

　　本次专题培训会由洛阳市委统战部、市工商联（总商会）、市工信局、河南科技大学农业装备工程学院主办，高新区管委会、涧西区委统战部、洛阳市年轻企业家联合会、洛阳市农机装备产业协会等承办，旨在紧扣产业提质升级需求，助力洛阳农机装备高质量发展。活动特别邀请河南科技大学农业装备工程学院院长金鑫教授、副院长马淏教授两位行业专家到现场，为我市农机装备企业传经送宝。

　　活动伊始，市农机装备产业协会代表为金鑫教授颁发导师聘书，期望借助专家的智慧与经验，为本地农机企业发展提供长期指导。

　　在讲座环节，金鑫教授围绕工厂化农业技术创新与智能化发展主题进行剖析，为企业揭示行业前沿技术趋势，指出智能化之于农业生产的重要性，鼓励企业在该领域积极进行创新实践。马淏教授则以“中国农业4.0：智慧农业——无人农场与智慧果园关键技术及发展”为主题展开讲解，让参会企业对智慧农业的实际应用和落地有了更清晰的认知，为企业产品研发和业务拓展提供了新思路。

　　在提问交流环节，来自市农机装备产业协会以及涧西区、孟津区、宜阳县等地相关企业代表积极参与讨论，就人才培养、技术研发、市场前景、产业转型等方面的问题与两位教授展开交流。企业代表纷纷表示，通过与专家面对面交流，收获颇丰，对企业未来发展方向更加明确。

　　本次专题培训会的顺利举办，为洛阳农机装备企业搭建了一个学习前沿技术、交流发展经验的平台，将有力促进企业提升技术水平与创新能力，推动洛阳农机装备产业向更智能化方向发展，为洛阳实现农业现代化贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 划重点！洛阳市2025年乡村振兴重...
  • 文博游升温 洛阳中小博物馆迎来“...
  • 洛阳市区行道树“下雨”“滴胶”...
  • 洛阳市委农村工作会议召开
  • 5月9日起，洛阳39路公交线路将临...
  • 商圈好戏轮番上演 催热洛阳文化消费
  • 洛阳市公安局：上阳宫沿线全部采...
  • 洛阳首家残疾人辅助性就业基地正...
  • 伊滨区：打造城郊型乡村振兴样板
  • 宜阳县：党建引领和美善治
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605