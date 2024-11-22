知识“赋能”，技术“充电”！洛阳市农机装备发展专题培训会召开

今年4月，我市召开农机装备产业链企业座谈会，明确提出要提高站位抓产业，推动国家现代农机装备集群做大做强。为进一步贯彻落实座谈会要求，今日上午，一场聚焦农机装备发展的专题培训会在涧西区火炬大厦举行。

今年4月，我市召开农机装备产业链企业座谈会，明确提出要提高站位抓产业，推动国家现代农机装备集群做大做强。为进一步贯彻落实座谈会要求，今日上午，一场聚焦农机装备发展的专题培训会在涧西区火炬大厦举行。

本次专题培训会由洛阳市委统战部、市工商联（总商会）、市工信局、河南科技大学农业装备工程学院主办，高新区管委会、涧西区委统战部、洛阳市年轻企业家联合会、洛阳市农机装备产业协会等承办，旨在紧扣产业提质升级需求，助力洛阳农机装备高质量发展。活动特别邀请河南科技大学农业装备工程学院院长金鑫教授、副院长马淏教授两位行业专家到现场，为我市农机装备企业传经送宝。

活动伊始，市农机装备产业协会代表为金鑫教授颁发导师聘书，期望借助专家的智慧与经验，为本地农机企业发展提供长期指导。

在讲座环节，金鑫教授围绕工厂化农业技术创新与智能化发展主题进行剖析，为企业揭示行业前沿技术趋势，指出智能化之于农业生产的重要性，鼓励企业在该领域积极进行创新实践。马淏教授则以“中国农业4.0：智慧农业——无人农场与智慧果园关键技术及发展”为主题展开讲解，让参会企业对智慧农业的实际应用和落地有了更清晰的认知，为企业产品研发和业务拓展提供了新思路。

在提问交流环节，来自市农机装备产业协会以及涧西区、孟津区、宜阳县等地相关企业代表积极参与讨论，就人才培养、技术研发、市场前景、产业转型等方面的问题与两位教授展开交流。企业代表纷纷表示，通过与专家面对面交流，收获颇丰，对企业未来发展方向更加明确。

本次专题培训会的顺利举办，为洛阳农机装备企业搭建了一个学习前沿技术、交流发展经验的平台，将有力促进企业提升技术水平与创新能力，推动洛阳农机装备产业向更智能化方向发展，为洛阳实现农业现代化贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)