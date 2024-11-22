乱收费、乱罚款、执法不文明……发现这些问题，请及时反映

7日，洛阳市行政执法协调监督局发布公告，面向全社会公开征集行政执法突出问题线索，全面规范行政执法行为，优化法治化营商环境。

7日，洛阳市行政执法协调监督局发布公告，面向全社会公开征集行政执法突出问题线索，全面规范行政执法行为，优化法治化营商环境。

征集问题范围：

●违规异地执法问题

超越管辖权限，超越法定职权、违规异地执法等情形。

●逐利执法问题

罚没收入异常增长，下达或变相下达行政罚没款、执法数量考核指标；为增加行政罚没收入脱离实际监管随意设置电子技术监控设备；将行政罚没收入与本单位业务经费、福利待遇挂钩；违规预收、私自截留罚没款，违反“罚缴分离”规定等情形。

●乱收费问题

越权设立收费项目、擅自提高收费标准、扩大收费范围、变相收费、不落实停征免收有关收费项目、不按规定进行收费公示、不按规定使用收费票据、收费不入账等情形。

●乱罚款问题

违法设定罚款、以罚增收、重复罚款，以罚代管、一罚了之，滥用行政裁量基准、类案不同罚，逐利罚款、随意给予顶格罚款或者高额罚款等情形。

●乱检查问题

实施检查主体不适格；超越法定职责开展检查；执法扰企，多头检查、多层检查、重复检查，对同一主体检查明显超过合理频次；随意检查，检查程序不合法，检查“走过场”，运动式检查等情形。

●乱查封问题

无依据实施查封，违法扩大查封范围，违反法定程序查封，使用或损毁查封场所、设施或财物，将查封财物占有、截留、私分等情形。

●执法不文明问题

执法方式简单粗暴、态度恶劣，“一刀切”执法、钓鱼执法，执法标准不一等情形。

●执法不廉洁问题

滥用职权、徇私枉法、吃拿卡要、刁难企业，该罚不罚、执法不作为等情形。

受理方式：

●电话方式

联系电话：17624860008，建议通过发送短信形式反映问题，以便收集整理(受理时间为法定工作日8:30—12:00，15:00—18:30)。

●来信方式

地址：河南省洛阳市西工区行署路1号，行政执法突出问题整治工作专班，邮编：471000。

●网络方式

电子邮箱：lyjzzzsl@126.com。

据悉，征集时间将持续至今年9月30日。需要注意的是，征集范围为上述明确的突出问题相关线索，不处理无关的举报反映，不干预正常执法和司法活动。另外，已由纪检监察机关、信访等部门受理，或已申请行政复议和进入司法程序的，以及经行政调解结案、双方当事人均无异议的行政执法案件相关问题线索，不纳入本次线索受理征集范围。

“提倡实名反映问题线索，受理部门将按照反映人意愿对反映的相关信息进行严格保密。反映人应当如实反映情况，对所反映的内容真实性负责，不得虚构、夸大、捏造事实，对借机诬告、陷害等行为，交有关机关依法追究责任。”洛阳市行政执法协调监督局提醒，为方便反映问题，提高线索质量，便于有效核实查办，建议按照附件表格格式反映问题线索。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）