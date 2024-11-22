豫西“职”播现场：200个展位虚位以待

8日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西专场——先进装备产业等集群专项对接双选会将于5月15日在河南科技大学举行。

8日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西专场——先进装备产业等集群专项对接双选会将于5月15日在河南科技大学举行。目前，参会企业报名通道已开启，有意向参与的企业可在5月10日前报名免费参与。

2025年河南省先进制造业青年就业行动系列招聘活动线下活动集中在4月下旬至5月下旬，分别举办郑州、豫西、豫南、豫西南、豫北五个专场。其中，豫西专场在洛阳举行，预计提供200个招聘企业展位，辐射三门峡、济源等周边城市，洛阳市内外先进制造业上下游企业均可报名参加。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，活动现场将按照行业领域分类，设置装备制造、能源化工、国防科工、电子信息等招聘专区。同时，将围绕“服务人才、促进就业、扶持创业”开展一站式服务，联合相关城市人社部门现场设置“就在豫西人社”综合服务处，开展档案转递、创业扶持等公共就业服务进校园活动。

活动当天还将举办洛阳首届校企合作交流活动，大中专院校将现场“摆摊设点”，与用人单位围绕实习实践、产学研合作等事项开展交流，促进产业升级与人才需求精准对接。此外，独具洛阳特色的第二季“产业踏春行·学子看洛阳”活动也将同步启动，向求职学子展示洛阳先进制造业风采，助力青年学子爱上洛阳、留在洛阳。

●活动主题：“链”接河南“职”通未来

●活动时间：2025年5月15日(星期四)9：00-12：00

●活动地点：河南科技大学图书馆北广场

报名网址：http://haust.goworkla.cn/(点击“阅读原文”直接跳转)

●参与企业报名时间：即日起至5月10日上午12:00(免费报名，不收取任何费用)

●咨询电话：0379-64231176

(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图)