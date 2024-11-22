二套房公积金贷款利率调整后是多少？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：央行日前下调个人住房公积金利率，调整后，二套房公积金贷款利率是多少？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：央行日前下调个人住房公积金利率，调整后，二套房公积金贷款利率是多少？

市住房公积金管理中心回复：2025年5月7日，中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自2025年5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.1%和2.6%，5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075%。根据规定，在此之前已经发放的住房公积金个人住房贷款，在2026年1月1日起执行新的利率。

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