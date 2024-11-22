洛阳市公安局：上阳宫沿线全部采取护栏和绿化箱隔离 禁止穿行

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：上阳宫门前到对面洛浦公园没有人行斑马线，对机动车和行人来说都有安全隐患。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：上阳宫门前到对面洛浦公园没有人行斑马线，对机动车和行人来说都有安全隐患。

市公安局回复：根据规划此处并没有设置洛浦公园入口，现上阳宫沿线全部采取护栏和绿化箱隔离，行人和非机动车不能从此处进入。如有过街需求，在上阳宫东侧设置有行人天桥，西侧彩虹桥头处设置有斑马线等过街设施，还请在注意安全情况下通行。

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