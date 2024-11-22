想“520”或“521”领结婚证，需要提前多久预约？最新回复

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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想5月20日/21日领结婚证，提前多久可以预约？预约渠道都有哪些？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想5月20日/21日领结婚证，提前多久可以预约？预约渠道都有哪些？
市民政局回复：婚姻登记可通过“豫事办”进行预约，网上预约需提前2个工作日申请，受理日期为一个月(自然月)之内的工作日。
如您所需的婚姻登记处网上预约量已满，也可通过婚姻登记处办公电话进行预约，或携带证件材料直接到现场办理。
新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日起施行，施行后婚姻登记不再需要户口簿。
全市各婚姻登记处办公电话如下：
一、内地居民婚姻登记业务
新安县婚姻登记处：0379-67171197
伊川县婚姻登记处：0379-69369311
宜阳县婚姻登记处：0379-68822292
汝阳县婚姻登记处：0379-68219029
洛宁县婚姻登记处：0379-66239325
栾川县婚姻登记处：0379-66825729
嵩县婚姻登记处：0379-66322609
西工区婚姻登记处：0379-63285607
涧西区婚姻登记处：0379-69939706
老城区婚姻登记处：0379-63741520
瀍河区婚姻登记处：0379-63510429
洛龙区婚姻登记处：0379-62362377
偃师区婚姻登记处：0379-60302799
孟津区婚姻登记处：0379-67922079
伊滨区婚姻登记处：0379-69690366
二、内地居民涉港澳台婚姻登记业务
市民政局涉港澳台婚姻登记处：0379-63945640
查询了解洛阳民政相关业务可登陆洛阳市民政局官方网站https://mzj.ly.gov.cn/，或关注洛阳市民政局微信公众号“洛阳民政”。
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