想“520”或“521”领结婚证，需要提前多久预约？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想5月20日/21日领结婚证，提前多久可以预约？预约渠道都有哪些？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想5月20日/21日领结婚证，提前多久可以预约？预约渠道都有哪些？

市民政局回复：婚姻登记可通过“豫事办”进行预约，网上预约需提前2个工作日申请，受理日期为一个月(自然月)之内的工作日。

如您所需的婚姻登记处网上预约量已满，也可通过婚姻登记处办公电话进行预约，或携带证件材料直接到现场办理。

新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日起施行，施行后婚姻登记不再需要户口簿。

全市各婚姻登记处办公电话如下：

一、内地居民婚姻登记业务

新安县婚姻登记处：0379-67171197

伊川县婚姻登记处：0379-69369311

宜阳县婚姻登记处：0379-68822292

汝阳县婚姻登记处：0379-68219029

洛宁县婚姻登记处：0379-66239325

栾川县婚姻登记处：0379-66825729

嵩县婚姻登记处：0379-66322609

西工区婚姻登记处：0379-63285607

涧西区婚姻登记处：0379-69939706

老城区婚姻登记处：0379-63741520

瀍河区婚姻登记处：0379-63510429

洛龙区婚姻登记处：0379-62362377

偃师区婚姻登记处：0379-60302799

孟津区婚姻登记处：0379-67922079

伊滨区婚姻登记处：0379-69690366

二、内地居民涉港澳台婚姻登记业务

市民政局涉港澳台婚姻登记处：0379-63945640

查询了解洛阳民政相关业务可登陆洛阳市民政局官方网站https://mzj.ly.gov.cn/，或关注洛阳市民政局微信公众号“洛阳民政”。

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