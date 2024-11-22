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想“520”或“521”领结婚证，需要提前多久预约？最新回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 10:34
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想5月20日/21日领结婚证，提前多久可以预约？预约渠道都有哪些？

　　市民政局回复：婚姻登记可通过“豫事办”进行预约，网上预约需提前2个工作日申请，受理日期为一个月(自然月)之内的工作日。

　　如您所需的婚姻登记处网上预约量已满，也可通过婚姻登记处办公电话进行预约，或携带证件材料直接到现场办理。

　　新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日起施行，施行后婚姻登记不再需要户口簿。

　　全市各婚姻登记处办公电话如下：

　　一、内地居民婚姻登记业务

　　新安县婚姻登记处：0379-67171197

　　伊川县婚姻登记处：0379-69369311

　　宜阳县婚姻登记处：0379-68822292

　　汝阳县婚姻登记处：0379-68219029

　　洛宁县婚姻登记处：0379-66239325

　　栾川县婚姻登记处：0379-66825729

　　嵩县婚姻登记处：0379-66322609

　　西工区婚姻登记处：0379-63285607

　　涧西区婚姻登记处：0379-69939706

　　老城区婚姻登记处：0379-63741520

　　瀍河区婚姻登记处：0379-63510429

　　洛龙区婚姻登记处：0379-62362377

　　偃师区婚姻登记处：0379-60302799

　　孟津区婚姻登记处：0379-67922079

　　伊滨区婚姻登记处：0379-69690366

　　二、内地居民涉港澳台婚姻登记业务

　　市民政局涉港澳台婚姻登记处：0379-63945640

　　查询了解洛阳民政相关业务可登陆洛阳市民政局官方网站https://mzj.ly.gov.cn/，或关注洛阳市民政局微信公众号“洛阳民政”。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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