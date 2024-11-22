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我市渔业执法工作获全国表扬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 08:26
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　　近日，农业农村部、公安部、中国海警局联合发文，通报表扬2024年渔业执法系列专项行动工作突出的集体和个人。其中，洛阳市农业综合行政执法支队获评工作突出集体。这也是该支队连续第三年获此殊荣。

　　洛阳地跨黄河、长江、淮河三大流域，得天独厚的自然水域造就丰富的渔业资源，全市拥有鱼类79种。目前，我市渔业利用水面面积达40万亩，成为重要的特色农业产业。

　　保护渔业资源、维护渔业生产秩序，对于推进生态文明建设、促进渔业可持续发展具有重要意义。近年来，市农业综合行政执法支队深入开展“中国渔政亮剑”系列专项执法行动，创新执法模式，破解监管难题，通过与公安、市场监管、水利等部门建立常态化联合执法机制，实现了对非法捕捞行为从源头到餐桌的全链条打击。同时，借助无人机巡查等技术构建智慧渔政监管体系，执法力度不断加大，执法效果更加凸显。三年来，全市累计查办非法捕捞案件127件，清理整治各类违规网具1000余个，教育整改涉渔违规人员1985人次，有力打击和遏制了非法捕捞行为，推动渔业秩序持续向好，为渔业资源可持续发展营造了良好法治环境。

　　当前正值黄河禁渔期，市农业综合行政执法支队正在开展黄河禁渔专项执法行动，将深入研判非法捕捞重点人群、高发水域、高发原因，重点查处使用涉渔“三无”船舶和“绝户网”捕捞、电毒炸鱼等严重违法行为，坚决斩断“捕、运、销”黑色利益链，确保黄河禁渔秩序良好稳定。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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