打造人力资源专业化市场 为高质量发展提供人才支撑

昨日，副市长王国辉前往洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)，就园区建设运营情况进行调研。

昨日，副市长王国辉前往洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)，就园区建设运营情况进行调研。

该园区是我市首个专业性人力资源服务产业园区，致力于打造服务全市、辐射周边的人力资源服务产业综合体。王国辉认真听取园区运营情况介绍，并就扶持园区做大做强、谋划人力资源市场建设、优化青年就业创业体验等，与相关部门及进驻企业负责人交流，听取大家的意见和建议。

王国辉强调，要按照建设青年友好型城市、平台型创新城市部署要求，锚定“打造区域一流、国内领先的国家级人力资源服务产业园”总目标，强化产业创新、政策体系支撑，着力打造人力资源专业化市场。要进一步强化政策支持与配套建设，通过房租补贴、经营奖励等政策，吸引更多优质职业中介机构和高端猎头公司进驻，构建全生命周期就业创业服务体系，更好满足用人单位和求职青年需求。要深化产才融合，推动园区与重点产业、科研机构等协同联动，促进人力资源高效配置，为我市经济高质量发展提供人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)