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洛阳首家残疾人辅助性就业基地正式运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 08:31
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　　近日，我市首家残疾人辅助性就业基地——涧西区残疾人就业基地正式运营，20余名残疾人在这里实现就业。

　　该基地位于涧西区残疾人联合会(嵩山路29号)院内，20余名残疾人在这里从事着不同的工种。涧西区残联有关负责人介绍，该就业基地于今年4月下旬正式运营。与以往侧重于面向残疾人开展职业技能培训的模式不同，该就业基地还同步为他们提供适配的工作岗位，构建培训就业一站式服务体系。

　　去年7月，涧西区残联有关人员赴山东等地学习了当地残疾人辅助性就业工作的先进经验，并结合涧西区实际，将学习成果落地转化。今年2月，涧西区残联将院内现有培训中心场地提升改造为就业场地，由河南京润人力资源服务有限公司运营管理。

　　该基地配备了无障碍设施及专业辅导团队，目前开发了数据标注、线束加工、锡箔纸加工等适合残疾人群体的多元化就业岗位，同时面向残疾人开展岗前技能培训，帮助残疾人快速掌握技能。今年3月，涧西区残联通过举办专场招聘会，动员街道办事处残联、社区专职委员等大力宣传，到现在已有24名残疾人在该基地签约入职，还有10余人正在进行岗前培训。目前，岗位招聘仍在进行当中。

　　该负责人表示，涧西区残联将持续加大助残就业工作力度，通过技能培训、就业创业指导等多元化服务，拓宽残疾人就业渠道，助力实现更充分、更高质量的就业目标，努力让每一名有需求的残疾人都有机会参与劳动、提高收入，为残疾人事业发展不断注入新动力。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 邢亚南)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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