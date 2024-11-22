东汉帝国建立于公元25年，灭亡于公元220年，历14帝。共分为三个时期：公元25年到公元105年的光武明章之治，是东汉帝国的强盛时期；公元105年到公元146年的殇安顺冲质之世，是东汉帝国的衰落时期；从公元146年到公元189年的桓灵之世到东汉灭亡，是东汉帝国走向覆灭的时期。

东汉帝国建立于公元25年，灭亡于公元220年，历14帝。共分为三个时期：公元25年到公元105年的光武明章之治，是东汉帝国的强盛时期；公元105年到公元146年的殇安顺冲质之世，是东汉帝国的衰落时期；从公元146年到公元189年的桓灵之世到东汉灭亡，是东汉帝国走向覆灭的时期。

光武明章之治

光武帝刘秀、汉明帝刘庄、汉章帝刘炟、汉和帝刘肇在位的80年中，帝国统一，社会经济繁荣，是中国古代的黄金时代之一，史称“光武明章之治”。

光武帝为开国君主，其文治武功在中国古代封建帝王中堪称第一。明帝聪明睿智，为政严猛，治国有术，皇后马氏为伏波将军马援之女，她贤良明德，一代贤明的帝后将东汉帝国推向辉煌时期。马皇后无子，明帝驾崩后，她辅佐明帝第五子、19岁的刘炟继位，是为章帝。章帝治国又以宽仁为主，政治清明，天下归心，将东汉帝国推向极盛。章帝立东汉开国元勋窦融的曾孙女窦氏为皇后，章帝30岁时去世，窦氏主张立11岁的养子刘肇为帝，是为汉和帝，窦氏以皇太后的身份主政，任命其兄窦宪为大将军担任摄政之职。她主政近5年，基本继承了章帝时期的政策，特别是对匈奴的战争取得了重大胜利。5年后，14岁的和帝发动政变，剿灭窦宪集团。和帝有章帝遗风，为政宽和，在他亲政10余年中，东汉帝国保持了极盛局面。因此，“光武明章之治”也包括和帝时期。

在这个时期，文化方面的成就也很多。著名的唯物主义思想家王充著有《论衡》，推动“气一元论”哲学思想发展。班彪、班国、班昭在这个时期完成史学名著《汉书》。汉明帝时派人求取佛法，建立第一座官办佛教寺院白马寺，佛教开始流传于中土。和帝时，蔡伦改进了造纸术。

在光武帝创立帝业和统一全国的战争中，缔造了那个时代世界上最强大的军团。建武二十四年(公元48年)，长期与汉帝国为敌的匈奴分裂，南匈奴归附汉帝国。汉明帝时，派窦固征伐北匈奴，派班超经略西域。此后，班超在西域活动长达30多年，使西域50余国归属汉帝国，保护了西域的安全和丝绸之路的畅通。汉和帝初年，大将军窦宪发动消灭北匈奴的战争，大获全胜，北匈奴王庭向遥远的西北迁移。

经过80年的休养生息，东汉经济得到恢复发展，社会稳定，人口急剧增加。光武帝末年(公元57年)全国人口21007820人，和帝末年(公元105年)达到53256229人。

东汉帝国江河日下

从公元105年到公元146年的42年中，殇帝、安帝、顺帝、冲帝、质帝相继在位。殇安顺冲质之世，政治逐步变得黑暗，天灾人祸周而复始，外患不断，社会矛盾尖锐，东汉帝国进入危机重重的艰难时期。

公元105年汉和帝去世，刚生百日的幼子刘隆被立为皇帝，是为殇帝。和帝的皇后邓绥被尊为皇太后，临朝称制。8个月后，殇帝夭折。邓太后立年仅13岁的汉章帝之孙刘祜为帝，是为汉安帝。邓太后继续临朝称制，一直到她去世，共摄政达16年。

邓太后临朝时，班超已去世3年，西域发生大规模叛乱，汉帝国失去了西域。邓太后任用班超之子班勇，重新经略西域，西域诸国重新归附。

永宁二年(公元121年)二月，邓太后卒，安帝开始亲政，宦官、外戚共掌朝政由此而始。以清廉著称的司徒杨震上书劝谏，希望安帝罢黜宦官，反而被安帝罢官。杨震不堪其辱，愤然自杀。

延光四年(公元125年)三月，安帝到南方巡游，突发疾病，死于宛城(今南阳)，时年32岁。安帝本来立后宫庶妃李氏所生子刘保为太子，而皇后阎氏未生子，阎氏遂将李氏毒死，后诬告太子刘保谋反，使安帝废黜太子刘保，贬为济阴王。安帝死，阎后遂立章帝之孙、北乡侯刘懿为帝，而刘懿在位半年后死去。宦官孙程联合宫中几大掌权宦官，秘密迎立刘保为帝，是为顺帝。而阎后则被囚禁起来，不久死去。

汉顺帝的皇位是靠宦官得来的，所以将大权交给宦官。后来宦官又与外戚梁氏联合，开始了长达20多年的梁氏专权。宦官、外戚互相勾结，弄权专横，汉朝政治更加腐败，阶级矛盾日益尖锐，百姓怨声载道，简直是民不聊生。

建康元年(公元144年)八月，30岁的顺帝死，两岁的皇太子刘炳嗣位，是为冲帝。皇太后梁氏临朝称制，其兄大将军梁冀辅政。次年正月，冲帝夭折。梁太后和梁冀立汉章帝玄孙、8岁的刘缵为帝，是为质帝。梁冀当时权势极盛，威行内外，大臣们见他吓得不敢说话。质帝虽年幼，但他聪明伶俐，不堪梁冀的专横跋扈。本初元年(公元146年)闰六月初六日，质帝在朝见大臣时当面对梁冀说：“此跋扈将军也！”梁冀听后，大为恼怒，当天便命手下在质帝吃的饼里下毒，将刚满9岁的质帝毒死。

东汉帝国走向崩溃

梁冀毒死汉质帝后，立汉章帝的曾孙、15岁的刘志称帝，是为汉桓帝。

梁冀贪赃枉法，无恶不作。梁冀与妻子孙寿在洛阳贵族区一条街的对面各占一块土地，大兴土木，尽掠珠宝。两人又在洛阳城西广开园圃，采土筑山，十里九阪，深林绝涧，奇禽异兽飞来奔去，都是人工所为，却有自然之景。两人常常让人用辇抬着在苑圃里面游玩观赏，仿佛神仙。

延熹二年(公元159年)八月初十日，桓帝发动政变，兵围梁府，梁冀夫妇自杀。在诛除梁冀势力的行动中，宦官立下首功，因而得到重赏。单超、徐璜、具瑗、左悺、唐衡同日均被封为县侯，史称“一日五侯”。宦官侯览赐以关内侯，刘普、越忠等8人为乡侯。从此以后，东汉政权又从外戚手中转到宦官手中。

宦官“五侯”贪婪放纵，震动朝廷内外。延熹三年(公元160年)单超死时，桓帝赐以东园棺木及棺中玉器，出殡时调动五营骑士，将作大匠为他在邙山建造如皇陵般的坟墓。其他“四侯”更加有恃无恐，骄横朝野，他们建筑宅第，互相攀比华奢，其兄弟亲戚无恶不作，行同盗匪，暴虐天下。

永寿元年(公元155年)，洛阳和冀州等地发生大面积饥荒，甚至出现了人吃人的现象。太学生刘陶率太学生到宫门前请愿，上疏痛斥桓帝是一代昏君，他们得到朝中一些正直大臣的支持。他们与宦官集团进行了不懈的斗争，宦官诬蔑他们是“党人”。延熹九年(公元166年)，桓帝下令在全国范围内逮捕“党人”，200多人被捕，次年才被释放归乡。但名字记在三府，禁锢终身，一辈子不准做官。这就是历史上有名的“党锢之祸”。

永康元年(公元167年)十二月二十八日，汉桓帝死于德阳前殿，无子。次年正月，年轻的窦皇后(桓帝死后被尊为太后)及其父亲窦武，将桓帝的堂侄、12岁的刘宏立为皇帝，是为汉灵帝。9个月后，宦官发动政变，诛杀了窦武。不久，宦官制造了第二次“党锢之祸”，处死、流放、监禁“党人”数千人。至此，贤能忠义进步势力遭到彻底打击。从此，整个灵帝一朝，朝政都在宦官势力把持之下。

逐渐长大的汉灵帝委政于宦官，他的宫中网罗了数千美女，纵情于荒淫生活。最为荒唐的是灵帝竟然在西园开办了一个官吏交易所，明码标价，公开卖官。

东汉帝国的经济基础是自耕农经济，由于宦官集团和遍地的贪官大肆兼并土地，加上水旱蝗灾几乎接连不断，自耕农基本破产，民众无以为生，只能聚众起义。桓帝、灵帝时期，农民起义不断。中平元年(公元184年)二月，终于爆发了巨鹿人张角领导的黄巾大起义。中平六年四月，34岁的汉灵帝在内外交困中死去，他留下的是一个土崩鱼烂的破碎山河。（郑贞富）