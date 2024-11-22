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聚焦中心工作强化统筹协调 全力推动各项工作落地落细
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.08 08:30
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　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委有关会议精神，通报市委重点督查事项，统筹安排、调度推进各项重点工作。

　　会议指出，市四大班子办公室、市委各部委要深入贯彻落实市委部署要求，紧密结合自身实际，创造性地抓好贯彻落实，全力推动各项工作落地落细。要全力抓好经济运行，善于从政治上把握经济工作，千方百计稳住企业基本盘，做好经济运行分析，做实人才“引育留用”文章，大战二季度、冲刺“双过半”，为实现全年目标任务打下坚实基础，以一域之发展为全国全省发展大局作出更大贡献。要扎实开展深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育，全面落实中央和省委、市委部署要求，做实规定动作，抓实问题整改，以作风建设新成效开创高质量发展新局面。要全力抓好安全稳定工作，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，加大隐患排查整治力度，持续推进“化解矛盾纠纷维护社会稳定”专项治理，最大限度消除各类安全风险，全力保障人民群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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