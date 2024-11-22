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伊滨区：打造城郊型乡村振兴样板
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 22:45
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　　刚刚过去的“五一”假期，伊滨区万安山农文旅融合示范区游人如织，呈现一派生机勃勃的景象。

　　伊滨区发挥近郊优势、聚焦城乡融合，将农村区域划分为万安山农文旅融合示范区、智能家居工农商融合示范区“两大片区”，统筹抓好乡村产业、乡村建设和乡村治理，加快构建富美宜居城郊型乡村，着力打造城郊型乡村振兴样板。

　　做强城郊型乡村产业。深化农文旅融合，依托万安山优质自然资源，打造近郊游目的地。推进工农商融合，规划建设庞村、寇店智能家居制造产业园，实现群众在家门口稳定就业增收。加快科技赋能，依托龙门实验室等高能级创新平台资源优势，引领现代农业高效发展。

　　优化城郊型乡村建设。一方面，建好乡村基础设施，建成8个片区级乡里中心，持续推进供排水一体化建设，实施农村环卫一体化项目，切实提升农村道路质量。另一方面，推动优质公共服务资源向农村社区倾斜，补齐公共服务短板。

　　创新城郊型乡村治理。坚持党建引领，深化“五星支部”建设，依托乡里中心、邻里中心，推动农村社区党群服务优化提升，构建“镇—社区—微网格”三级管理架构，走出“自治+共治”的社区治理新路径。

　　下步，伊滨区将持续优化乡村振兴集中连片发展规划，集中资金、集中力量，每年完成2到3个组团建设，努力在全省城郊型乡村振兴中走在前、作示范。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 孙小蕊 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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