宜阳县：党建引领和美善治

乡村治理是乡村振兴的基石。洛阳市宜阳县聚焦建设治理有效的宜居宜业和美乡村，通过党建引领、产业带动、群众参与、平台赋能，蹚出了一条符合宜阳实际的乡村治理路径。

乡村治理是乡村振兴的基石。洛阳市宜阳县聚焦建设治理有效的宜居宜业和美乡村，通过党建引领、产业带动、群众参与、平台赋能，蹚出了一条符合宜阳实际的乡村治理路径。

党建引领凝聚治理合力。宜阳始终把党建引领乡村治理作为乡村振兴的关键一招，将基层治理同基层党建有机结合，组建工作专班，推动组织优势转化为发展动能。231名乡镇领导班子成员和1952名村“两委”干部直接联系群众1.16万余户；培养村级后备干部551名，乡村职业经理人21名，真正让人才走进乡村、留在乡村、带活乡村。

产业带动夯实治理实效。通过村企共建、村社共建和农旅融合，推动15个农村联合党委与龙头企业结对发展，带动超1.2万名农村劳动力实现就地就近就业，全县村集体增收超1000万元，真正让党员聚在产业链上、群众富在产业链上。

激发群众参与治理活力。通过自治、法治、德治相结合的方式，推动“党建＋网格＋大数据”纵深开展，建成三自组织1900个，解决“急难愁盼”问题500余个，切实提升乡村治理水平。

平台赋能健全治理体系。深入践行新时代“枫桥经验”，常态化开展“三清两建”，因地制宜完善乡里中心功能，全面推行“积分制＋爱心超市”激励机制，真正把群众工作做到点子上、干到群众心坎上，实现乡村治理生态持续向好。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 孙小蕊 白云飞 文/图）